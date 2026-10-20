Allerta Meteo Trentino, da stasera precipitazioni diffuse e persistenti: rischio frane, esondazioni e allagamenti

La Protezione Civile del Trentino ha emesso un’allerta meteo ordinaria (gialla) per rischio idrogeologico e idraulico su tutto il territorio provinciale, dalla mezzanotte fino a mezzogiorno di giovedì 22 ottobre. A partire dalla serata di oggi, sono infatti previste precipitazioni a tratti diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio. Le precipitazioni risulteranno probabilmente più intense sui settori meridionali e orientali nel corso della notte e nelle prime ore di domani. Entro le prime ore di giovedì potranno cadere mediamente 35-70mm di pioggia ma localmente, specie sui settori meridionali e orientali, si potranno registrare accumuli superiori a 80-100mm.

Neve e forti venti

La quota neve è attesa oltre i 2.700 metri fino al pomeriggio di domani, per poi abbassarsi nella fase finale dell’evento, attesa nella notte tra mercoledì e giovedì. La neve potrà localmente scendere fino a 1.800-2.000 metri, o anche a quote inferiori, in particolare sui settori occidentali. In quota soffieranno forti venti meridionali fino alla serata di domani. Successivamente, fino al pomeriggio di giovedì, i venti ruoteranno rinforzandosi da nord, con forti raffiche di freddo foehn anche in valle.

Rischio frane, esondazioni e allagamenti

In base alle previsioni meteorologiche e idrauliche e alle valutazioni effettuate, a partire da domani, mercoledì 21 ottobre, sono possibili criticità legate principalmente a erosioni e smottamenti lungo il reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con trasporto di materiale, allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide. La Protezione Civile del Trentino invita la popolazione a:

prestare la massima attenzione alle condizioni dei luoghi e dei percorsi, anche quando ci si sposta in auto o con altri veicoli, e a cercare un riparo adeguato in caso di necessità;

evitare di accedere ad aree, edifici o luoghi che presentino condizioni anomale o situazioni di pericolo;

non avvicinarsi ai corsi d’acqua, alle piste ciclabili che li costeggiano, alle zone depresse, come conche e sottopassi, né alle rampe e ai versanti esposti al rischio di smottamenti.

Si ricorda infine di segnalare tempestivamente eventuali situazioni di emergenza al Numero unico per le emergenze 1-1-2. Per chi si trova nel territorio dei cinque Comuni del Primiero è attivo il numero verde di emergenza 800.112000.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.