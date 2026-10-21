Allerta Meteo Valle d’Aosta: venti forti in montagna e Foehn nelle valli

Un bollettino di allerta meteo gialla per vento forte, nelle zone centrale e orientale della Valle d’Aosta, è stato emesso dalla Protezione Civile regionale fino alle 23:59 di domani, giovedì 22 ottobre. “Dal pomeriggio, l’intensificazione dei venti e una progressiva differenza barica tra i versanti alpini determineranno venti piuttosto forti in montagna con Foehn nelle valli a tratti molto forte e rafficato tra la serata odierna e le prime ore di domattina, specialmente in bassa valle”, si legge nel bollettino di allerta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito il link per l’accesso diretto alla pagina con le previsioni meteo per la principale città della regione.