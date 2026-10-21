Allerta Meteo Veneto: ancora precipitazioni e temporali, venti in rinforzo

La Protezione Civile regionale del Veneto ha dichiarato per domani, giovedì 22 ottobre, la fase operativa di “attenzione” (allerta gialla) per rischio idraulico, limitatamente alla zona della Pianura Orientale. Le previsioni meteo regionali, infatti, indicano per il pomeriggio e la sera di oggi ancora tempo a tratti instabile con precipitazioni sparse e intermittenti, anche con rovesci e locali temporali tra Prealpi e pianura. Per la giornata di domani, sono previste residue e modeste precipitazioni fino al primo mattino specie a nord-est con limite neve in sensibile calo sulle Dolomiti. Si registreranno rinforzi di Foehn tra la notte e il mattino di giovedì su zone montane e pedemontane. Venerdì 23 e sabato 24 ottobre, tempo variabile con fasi di precipitazioni sparse in genere di modesta entità e limite neve intorno ai 1600 m di quota.

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