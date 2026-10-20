Allerta Meteo Veneto, in arrivo piogge forti e abbondanti, temporali e vento: è allarme arancione

Le previsioni meteo regionali indicano che dalla serata di oggi e nel corso di domani, mercoledì 21 ottobre, in Veneto è previsto tempo perturbato con precipitazioni diffuse, anche forti e abbondanti, specialmente sulle zone montane e pedemontane. Probabili locali rovesci e temporali sulle zone prealpine e in pianura. La fase più intensa è attesa nella prima parte di mercoledì. Previsti inoltre rinforzi di Scirocco sulle zone costiere e sui versanti prealpini meridionali. Giovedì 22, residua instabilità con precipitazioni in esaurimento nelle prime ore. Possibili incrementi idrometrici lungo la rete idrografica principale e secondaria.

Alla luce di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato per domani l’allerta meteo arancione (fase di pre-allarme) per rischio idrogeologico nel Bellunese (Feltrino, Valbelluna, Alpago-Cansiglio), nelle Prealpi vicentine e sull’Altopiano dei Sette Comuni, nella fascia pedemontana e nel Trevigiano, dalle Prealpi all’alta pianura; in altre zone l’allerta sarà gialla (fase di attenzione). Allerta meteo gialla anche per rischio vento in alcune aree del Veneto. La Protezione Civile regionale raccomanda di rimanere aggiornati consultando i bollettini che saranno emessi nei prossimi giorni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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