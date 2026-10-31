Allerta Meteo Veneto: vento in rinforzo in quota e Bora sulla costa

Domenica 1 novembre, tempo variabile in Veneto con rinforzi di vento dai quadranti settentrionali in quota e Bora sulla costa, anche forte e più insistente su quella centro-meridionale. Possibilità di qualche modesta precipitazione anche a carattere di rovescio od occasionale temporale specie su pianura e costa con qualche fiocco di neve oltre i 1300/1500 metri. Alla luce di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato del Veneto ha dichiarato la fase operativa di ‘attenzione’ (allerta meteo gialla) per rischio vento nel sud-est della regione per la giornata di domani, domenica 1 novembre. Lunedì residua variabilità con Bora ancora sostenuta sulla costa, specie meridionale. Martedì tempo più stabile con Bora in attenuazione.

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