Altocumuli rosa e viola, lo spettacolo dell’alba su Ravenna | FOTO

La nostra affezionata lettrice Aura Montanari ci ha inviato 2 splendidi scatti realizzati questa mattina alle ore 07:27 a Ravenna, nella frazione di Classe. Le immagini immortalano un panorama mozzafiato, con il cielo dipinto dalle sfumature rosa e viola dell’alba e caratterizzato da una spettacolare formazione di altocumuli. Gli altocumuli sono nubi di media altitudine che si sviluppano generalmente tra i 2mila e i 6mila metri di quota. Si presentano visivamente come banchi, strati o distese di piccole masse globulari, rotoli o increspature disposte in modo abbastanza regolare, dando vita a quello che popolarmente viene definito “cielo a pecorelle”. Dal punto di vista meteorologico, queste nuvole sono composte principalmente da goccioline d’acqua (e talvolta da cristalli di ghiaccio) e indicano una certa instabilità atmosferica nei livelli medi della troposfera.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.