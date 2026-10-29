Apple compie cinquant’anni: arriva l’opera monumentale di David Pogue che ne svela tutti i retroscena

Il panorama editoriale e tecnologico internazionale si prepara ad accogliere una delle uscite più attese della stagione: a partire dal 3 novembre, infatti, arriva ufficialmente in libreria il nuovo volume intitolato Apple: 50 anni di Storia, pubblicato dalla casa editrice Limina. L’opera, pubblicata in occasione dei cinquant’anni di Apple, si preannuncia come l’autentica storia dell’azienda che ha cambiato il mondo, offrendo uno sguardo senza precedenti sulle vicende umane, industriali e culturali che hanno rivoluzionato la società moderna. Il testo si presenta come un volume poderoso composto da ben 528 pagine al prezzo di copertina di 36,00 euro, impreziosito da un apparato visivo che lo rende un libro riccamente illustrato e basato su una meticolosa e approfondita ricerca. L’importanza e la portata dell’opera sono state suggellate dal plauso autorevole della stampa internazionale, tanto che il prestigioso quotidiano economico statunitense Wall Street Journal ha definito il lavoro senza mezzi termini come “Un’impresa enorme“.

Dalla startup del 1976 alla trasformazione del costume mondiale

La cronaca ripercorre una parabola leggendaria iniziata il 1° aprile 1976, quando due giovani poco più che ventenni, entrambi di nome Steve, decisero di fondare una piccola startup. Quei due ragazzi avevano in mente un traguardo che all’epoca appariva quasi utopico, guidati dall’obiettivo ambizioso di democratizzare l’informatica e portare a tutti la potenza rivoluzionaria dei computer. Nei cinque decenni successivi a quella prima intuizione, quella modesta realtà di periferia si è trasformata in una potenza globale in grado di ridisegnare radicalmente il panorama tecnologico e culturale dell’intero pianeta. Il testo documenta come l’azienda sia stata capace di introdurre, perfezionare e consegnare all’uso quotidiano del grande pubblico innovazioni che hanno ridefinito la modernità, tra cui il mouse, la stampa laser, l’adozione su larga scala dei cd, la connettività senza fili del wi-fi, la sensibilità immediata degli schermi touchscreen e il nuovo formato leggero e versatile dei tablet.

Il genio di Steve Jobs e i prodotti entrati nel mito collettivo

Al centro di questa straordinaria ascesa si colloca la figura carismatica e complessa del suo cofondatore: l’attenzione quasi ossessiva di Steve Jobs per i dettagli ha gettato le basi di prodotti capaci di unire tecnologia all’avanguardia, design ricercato e la bellezza della semplicità. Da questa filosofia progettuale rigorosa e senza compromessi sono nati capolavori che hanno scandito le tappe dell’evoluzione digitale globale, a partire dal colorato e iconico iMac, passando per la rivoluzione musicale tascabile dell’iPod e la piattaforma digitale di iTunes, fino all’avvento dello smartphone che ha cambiato per sempre le abitudini quotidiane, l’iPhone. A questi si sono poi aggiunti nel tempo lo schermo compatto dell’iPad, la libertà d’ascolto senza fili degli auricolari AirPods e l’ecosistema indossabile di Apple Watch. Il racconto mette in luce la formula irripetibile che ha trasformato meri oggetti di silicio in simboli di appartenenza culturale e sociale, mostrando come l’azienda sia riuscita a entrare, nel bene e nel male, nella vita quotidiana di miliardi di persone.

Testimonianze inedite e retroscena della cultura sovversiva

La vera forza della narrazione risiede nella capacità di andare oltre le celebrazioni di facciata, offrendo un libro necessario per tutti gli appassionati, che svela i retroscena inediti sulla cultura sovversiva di Cupertino, portandoci nel dietro le quinte dell’innovazione tecnologica. Il volume è scandito dal racconto di nottate in bianco, accese sessioni di lavoro, un instancabile genio ingegneristico e una radicata ribellione creativa che costituiva l’anima originaria del gruppo. A rendere l’indagine particolarmente preziosa è il coinvolgimento diretto dei veri protagonisti della saga aziendale, grazie a una serie di interviste esclusive a persone chiave. Tra le voci raccolte figurano il cofondatore geniale Steve Wozniak, l’ex amministratore delegato John Sculley, il celebre maestro del design Jony Ive, accanto alle testimonianze dirette di numerosi ingegneri, designer e dirigenti di primo piano che hanno guidato e orientato le scelte strategiche del marchio.

Trionfi commerciali da record e la realtà dei clamorosi fallimenti

L’autore sceglie di non limitarsi all’agiografia, puntando a sfatare miti radicati da tempo e mettendo in discussione alcune delle credenze più diffuse sull’azienda californiana. Il lettore viene così accompagnato dietro le quinte di cifre di vendita impressionanti che attestano il dominio planetario del marchio, con traguardi che contano oltre 450 milioni di iPod, più di 700 milioni di iPad e la cifra vertiginosa di oltre 2,2 miliardi di iPhone distribuiti in ogni angolo della terra. Accanto a questi straordinari primati commerciali, l’opera accende con altrettanta onestà i riflettori sui capitoli più bui e sui clamorosi fallimenti del passato e del presente. Vengono esaminati nel dettaglio progetti sfortunati come il computer Lisa, le problematiche legate all’Apple III e il recente, travagliato epilogo del progetto automobilistico noto come Apple Car. Si compone così un ritratto sfaccettato fatto di nottate frenetiche, intuizioni geniali, flop inaspettati e progetti che hanno segnato un’epoca, gettando luce sui punti di forza ma anche sulle scelte controverse che ne hanno determinato l’ascesa.

Le sfide del mercato moderno e il futuro dei prossimi cinquant’anni

Lo sguardo del saggio si proietta con decisione verso il presente e il futuro, affrontando i nodi cruciali del contesto competitivo contemporaneo. Il testo analizza con rigore giornalistico le complesse forze rivali e le dinamiche geopolitiche ed economiche che oggi mettono alla prova la leadership e il dominio di Cupertino sui mercati globali. Si tratta di una guida analitica essenziale per decifrare non solo le origini e l’identità di un modello d’impresa unico, ma anche per comprendere cosa potrebbe attendere il colosso tecnologico nel corso dei suoi prossimi cinquant’anni. Per tutti gli operatori dell’informazione e i lettori interessati agli approfondimenti, la promozione editoriale e le attività per la stampa sul territorio nazionale sono coordinate dai responsabili dell’ufficio stampa di Limina, Riccardo Barbagallo e Luigi Scarpellini.

L’autore: l’esperienza decennale di David Pogue

A firmare questa indagine esaustiva è una delle firme più autorevoli e rispettate del giornalismo tecnologico mondiale: David Pogue, professionista che scrive di Apple da sempre e ne conosce dall’interno ogni sfumatura. Il suo percorso professionale include un prestigioso impegno di tredici anni come autore per Macworld e una successiva esperienza, durata per altri tredici anni, come curatore della rubrica di tecnologia del New York Times. Stimato conferenziere internazionale, Pogue è stato relatore in cinque TED Talk, si è affermato come autore bestseller del New York Times e ha ricevuto nel corso della sua brillante carriera il riconoscimento di sette Emmy Award. Residente a New York insieme alla propria famiglia, Pogue ha saputo condensare la sua profonda esperienza in un’opera monumentale, pensata sia per chi desidera riscoprire l’epopea di un marchio diventato leggenda, sia per chi vuole comprendere come la tecnologia possa plasmare in profondità la cultura e il futuro dell’umanità.