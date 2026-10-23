Arriva la magnifica Luna del Cacciatore: gli orari e i segreti per vederla

La tanto attesa Luna Piena del Cacciatore, il tradizionale appuntamento astronomico del mese di ottobre, raggiungerà la sua fase esatta di plenilunio alle 05:11 ora italiana di lunedì 26 ottobre 2026. Questo affascinante evento prende il nome dal periodo dell’anno in cui i cacciatori sfruttavano la brillante luce notturna successiva al raccolto per scovare le prede, e rappresenta la 2ª Luna Piena della stagione autunnale nell’emisfero settentrionale. Come avviene per ogni ciclo lunare, il momento esatto della massima illuminazione non coincide necessariamente con l’istante migliore per l’osservazione. Lo spettacolo più suggestivo si materializza infatti durante il sorgere del nostro satellite, quando il disco appare grande e basso sull’orizzonte orientale alle prime luci del crepuscolo. Ecco tutte le informazioni utili per ammirare il fenomeno dall’Italia senza perdersi nemmeno un istante di questa magia celeste.

I dettagli principali da conoscere

Il momento migliore per osservare la Luna Piena è al suo sorgere la sera di lunedì 26 ottobre 2026, ma il nostro satellite naturale sembrerà completamente illuminato anche la notte precedente e quella successiva al picco. La Luna Piena di ottobre è tradizionalmente chiamata del Cacciatore, e segue la celebre Luna del Raccolto di settembre. Il prossimo plenilunio sarà la Luna del Castoro, prevista per il 24 novembre 2026, che si presenterà anche come una spettacolare superluna nel firmamento.

Quando e come ammirare lo spettacolo in Italia

Sebbene non esista un orario di alba lunare perfetto nell’ora blu per questo mese, la singola serata migliore per osservare il sorgere della Luna Piena sarà proprio lunedì 26 ottobre 2026. Guardando verso Est o Est/Nord-Est al calar del Sole, gli appassionati potranno godersi un evento favoloso. A Roma, ad esempio, la levata è prevista pochissimi minuti dopo il tramonto. L’orario esatto varierà leggermente in base alla città e alla posizione geografica lungo la penisola italiana, ma in linea generale basterà volgere lo sguardo all’orizzonte orientale non appena la luce del giorno inizierà ad affievolirsi. Per conoscere i minuti precisi della propria località è consigliabile consultare i calcolatori astronomici online.

Una particolarità del calendario astronomico

L’evento di ottobre rappresenta l’11ª delle 13 fasi di Luna Piena del 2026. Quest’anno solare vanta infatti un plenilunio extra, poiché l’anno lunare è più corto di circa 11 giorni rispetto all’anno solare standard, permettendo un ulteriore appuntamento. Questo fenomeno autunnale apre la strada alla parte finale dell’anno. A seguire nel 2026 ci saranno infatti ben 2 superlune, il 24 novembre e il 24 dicembre. Questi 2 ultimi eventi invernali segneranno i momenti in cui il nostro satellite si troverà nel punto di massima vicinanza alla Terra, regalandoci le visioni più brillanti dell’intero anno.