Artemis, la NASA aggiorna il piano per tornare sulla Luna

La NASA torna a fare il punto sul futuro dell’esplorazione lunare. Oggi, venerdì 23 ottobre, l’agenzia spaziale statunitense terrà una conferenza stampa all’interno del Kennedy Space Center, in Florida, per illustrare gli ultimi sviluppi del programma Artemis e i progressi verso il ritorno degli astronauti sulla Luna, previsto entro il 2028. L’evento, denominato Artemis Acceleration, inizierà alle 14, ora della costa orientale degli Stati Uniti, corrispondenti alle 20 in Italia. L’appuntamento rappresenta un’occasione importante per comprendere a che punto sia uno dei progetti più ambiziosi dell’esplorazione spaziale contemporanea.

Artemis III, la missione che prepara il ritorno

Uno dei temi centrali della conferenza sarà Artemis III, missione attualmente prevista per la metà del 2027. Il suo compito sarà verificare sistemi e procedure fondamentali per le successive operazioni lunari, con particolare attenzione alle tecnologie di incontro e attracco tra la capsula Orion della NASA e i veicoli spaziali privati selezionati per il programma. Secondo il piano illustrato dall’agenzia, Artemis III porterà quattro astronauti in orbita terrestre bassa, dove saranno testate le capacità necessarie per le future missioni con equipaggio dirette verso la superficie lunare. La missione avrà quindi una funzione preparatoria: verificare che i diversi sistemi possano operare insieme in sicurezza prima di affrontare una discesa sulla Luna.

Per realizzare queste operazioni, la NASA si affida anche al settore privato: le 2 aziende coinvolte nello sviluppo dei sistemi di allunaggio con equipaggio sono SpaceX, con il veicolo Starship, e Blue Origin, con Blue Moon. Entrambi i progetti dovranno dimostrare di poter soddisfare i requisiti tecnici e operativi richiesti per il trasporto degli astronauti verso la superficie lunare. La scelta del veicolo che sarà effettivamente impiegato nelle missioni successive dipenderà dai progressi dello sviluppo e dai risultati dei test. Per questo motivo, Artemis III rappresenta un passaggio decisivo.

Artemis IV e il ritorno degli astronauti sulla superficie lunare

Dopo Artemis III, il programma prevede Artemis IV, missione che, secondo la pianificazione attuale, dovrebbe portare astronauti sulla superficie lunare nei pressi del Polo Sud all’inizio del 2028. Se le tempistiche saranno rispettate, si tratterà del primo allunaggio con equipaggio dai tempi di Apollo 17, la missione che nel dicembre 1972 concluse l’era delle spedizioni umane sulla superficie della Luna. Da allora, nessun astronauta ha più camminato sul nostro satellite.

La regione del Polo Sud lunare riveste un interesse particolare per la ricerca scientifica e per i programmi di esplorazione a lungo termine. Le sue caratteristiche ambientali e la possibile presenza di ghiaccio d’acqua in aree permanentemente in ombra potrebbero offrire risorse importanti per le future attività umane. La disponibilità di acqua, infatti, potrebbe contribuire al sostegno degli equipaggi e, attraverso processi tecnologici ancora da sviluppare e convalidare su larga scala, alla produzione di ossigeno e propellenti. Resta tuttavia da stabilire quale dei 2 sistemi di allunaggio, Starship o Blue Moon, sarà pronto per essere utilizzato in Artemis IV. La decisione dipenderà dall’avanzamento dei rispettivi programmi e da quanto emergerà durante Artemis III.

Dalla prima missione a una presenza duratura sulla Luna

Il progetto Artemis non si esaurisce con il ritorno degli astronauti sulla superficie lunare. La NASA punta a costruire una presenza umana progressivamente più stabile, attraverso una serie di missioni robotiche e con equipaggio, con l’ambizione di realizzare nel tempo una base lunare. Una simile infrastruttura richiederà anni di lavoro, investimenti e sperimentazioni. Sarà necessario sviluppare sistemi affidabili per il trasporto, l’energia, le comunicazioni, la permanenza degli astronauti e l’utilizzo delle risorse disponibili sul posto. Ogni missione dovrà contribuire a ridurre i rischi e ad ampliare le capacità operative necessarie per le spedizioni future. In questa prospettiva, Artemis rappresenta anche un banco di prova per le tecnologie che potrebbero essere impiegate nelle successive esplorazioni dello Spazio profondo, comprese quelle dirette verso Marte.

La nuova corsa alla Luna e la competizione con la Cina

A spingere il programma americano non sono soltanto gli obiettivi scientifici. La nuova esplorazione lunare si inserisce anche in un contesto di competizione internazionale, soprattutto con la Cina, che persegue a sua volta ambiziosi progetti di esplorazione con equipaggio e di presenza sulla Luna. Esponenti politici e militari statunitensi hanno sottolineato l’importanza strategica di mantenere un ruolo guida in questa nuova fase della corsa allo Spazio. La questione riguarda prestigio nazionale, progresso tecnologico, ma anche la possibilità di contribuire a definire principi e regole per un utilizzo responsabile dell’ambiente lunare. La Luna potrebbe diventare nei prossimi decenni un luogo sempre più frequentato da missioni scientifiche e attività internazionali. In questo scenario, la cooperazione, la sicurezza e la gestione delle risorse avranno un peso crescente.

Le attese per l’annuncio del 23 ottobre

Alla conferenza stampa parteciperanno 3 rappresentanti della NASA: l’amministratore Jared Isaacman, l’amministratore associato Amit Kshatriya e Jeremy Parsons, responsabile del programma Artemis. L’incontro servirà a fare chiarezza sullo stato dei lavori, sulle prossime tappe e sulle prospettive per il ritorno degli astronauti sulla Luna. Particolare attenzione sarà rivolta ad Artemis III e ai progressi verso l’obiettivo del 2028, una scadenza ambiziosa che dipende dalla maturità dei sistemi di volo, dai test e dal coordinamento tra l’agenzia spaziale e i suoi partner industriali.