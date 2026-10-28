Cane bloccato su un costone roccioso: salvato dai Vigili del Fuoco | FOTO

Un intervento delicato in un’area particolarmente impervia, conclusosi con il lieto fine. Un cane da caccia, rimasto bloccato lungo un ripido costone roccioso nel territorio di Cirò Superiore, è stato tratto in salvo dai Vigili del Fuoco del Comando di Crotone, intervenuti nella giornata di ieri. Le operazioni di soccorso si sono svolte in una zona caratterizzata da una fitta vegetazione e da forti pendenze, condizioni che hanno reso particolarmente complesso raggiungere l’animale. A rendere ancora più impegnativo l’intervento, il dislivello del costone, superiore ai 100 metri.

Per portare a termine il recupero, i Vigili del Fuoco hanno fatto ricorso alle tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali), utilizzate negli interventi che richiedono specifiche competenze e attrezzature per operare in ambienti difficilmente accessibili. I soccorritori hanno predisposto un sistema di corde e ancoraggi, impiegando attrezzature di derivazione alpinistica per scendere lungo il costone e raggiungere il cane. Grazie alle manovre messe in atto, è stato possibile recuperare l’animale in sicurezza, superando le difficoltà legate alla conformazione del terreno. L’intervento si è concluso positivamente con il salvataggio del cane e la sua riconsegna al proprietario.