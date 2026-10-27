Carinzia, servono fino a 100 turbine eoliche per eliminare le importazioni di elettricità in inverno

La Carinzia deve accelerare sullo sviluppo dell’energia eolica per ridurre la dipendenza dalle importazioni di elettricità durante l’inverno. È quanto emerge da uno studio dell’Agenzia austriaca per l’energia, presentato al Parlamento regionale, che individua nella costruzione di 90-100 turbine eoliche entro il 2040 una delle condizioni fondamentali per raggiungere l’autosufficienza energetica anche nei mesi più freddi dell’anno. Le conclusioni dello studio evidenziano una distanza significativa rispetto agli orientamenti del governo carinziano, che ha ipotizzato un limite di 50 impianti eolici. Secondo gli scenari elaborati dall’Agenzia, tale numero sarebbe insufficiente per eliminare il deficit di produzione elettrica invernale, anche considerando il contributo delle altre fonti rinnovabili.

Energia in Carinzia, perché la regione deve importare elettricità durante l’inverno

Il problema energetico della Carinzia non riguarda tanto la quantità complessiva di elettricità rinnovabile prodotta durante l’anno, quanto la sua distribuzione nelle diverse stagioni. La regione è infatti già in grado, considerando il bilancio annuale, di generare una quantità di energia rinnovabile sufficiente a coprire il proprio fabbisogno. Questa condizione, tuttavia, non corrisponde a un’effettiva autosufficienza energetica durante tutti i mesi dell’anno. La produzione e il fabbisogno di elettricità presentano infatti uno squilibrio stagionale che determina situazioni molto differenti tra estate e inverno. Durante l’estate la Carinzia produce elettricità in eccesso e può esportarla, mentre nei mesi invernali la produzione regionale non è sufficiente a soddisfare interamente la domanda, rendendo necessario ricorrere alle importazioni. È proprio su questa differenza tra disponibilità annuale e disponibilità stagionale che si concentra l’analisi dell’Agenzia austriaca per l’energia. L’obiettivo individuato nello studio è quello di rafforzare la capacità produttiva regionale nel periodo in cui si manifesta il deficit, evitando che il bilancio positivo dell’intero anno nasconda una persistente dipendenza energetica nella stagione fredda.

Eolico in Carinzia, lo studio prevede fino a 100 turbine entro il 2040

Per affrontare questo squilibrio, l’Agenzia considera fondamentale un’espansione più decisa dell’energia eolica. Le simulazioni elaborate dai ricercatori prendono in esame diversi scenari di sviluppo delle fonti rinnovabili con orizzonte temporale fissato al 2040. Nel primo scenario, caratterizzato da una crescita più rapida degli impianti fotovoltaici, la Carinzia avrebbe bisogno di 90 turbine eoliche per arrivare a coprire il fabbisogno elettrico anche durante l’inverno senza ricorrere alle importazioni. Nel secondo scenario, che prevede invece un’espansione più lenta del fotovoltaico, il numero di turbine necessarie salirebbe a 100 impianti. La differenza tra le due ipotesi dimostra come lo sviluppo del solare possa contribuire a modificare le esigenze del sistema energetico regionale, senza però eliminare la necessità di una consistente produzione eolica. Un elemento particolarmente rilevante riguarda il ruolo dell’energia idroelettrica: in entrambi gli scenari lo studio considera già sfruttato al massimo il potenziale idroelettrico tecnicamente fattibile. Di conseguenza, il fabbisogno aggiuntivo di turbine eoliche emerge anche nell’ipotesi di un pieno utilizzo delle possibilità di sviluppo di questa fonte.

Il governo della Carinzia punta a 50 impianti, ma per l’Agenzia non bastano

Le indicazioni contenute nello studio si inseriscono in un contesto politico particolarmente delicato. Il governo regionale della Carinzia ha infatti ipotizzato un tetto di 50 turbine eoliche, un numero sensibilmente inferiore rispetto alle necessità individuate dall’Agenzia austriaca per l’energia. Il confronto tra le due prospettive mette in evidenza la portata della questione: le valutazioni tecniche prevedono 40-50 turbine in più rispetto al limite considerato dall’esecutivo regionale. A rendere più complessa la situazione è intervenuta anche la decisione della giunta carinziana di introdurre aree restrittive per la realizzazione dei parchi eolici. La scelta limita di fatto il potenziale di sviluppo del settore proprio mentre lo studio indica la necessità di aumentare significativamente la capacità di produzione attraverso il vento. Si delinea così una divergenza tra l’indirizzo seguito dal governo locale e il percorso energetico prospettato dai ricercatori per raggiungere l’autosufficienza invernale.

Idroelettrico, fotovoltaico, biomassa ed eolico: il mix energetico necessario

L’Agenzia austriaca per l’energia non propone di affidare il futuro energetico della Carinzia a un’unica tecnologia. Lo studio raccomanda invece un mix di fonti rinnovabili basato sull’integrazione tra idroelettrico, fotovoltaico, biomassa ed energia eolica. In questo quadro, ciascuna fonte contribuisce alla produzione complessiva di elettricità, ma l’eolico assume un’importanza particolare per la capacità di aumentare la disponibilità energetica durante i mesi freddi. La strategia delineata dall’Agenzia mira quindi a superare uno dei principali limiti dell’attuale sistema regionale: la presenza di una produzione rinnovabile complessivamente sufficiente su base annuale, ma non distribuita in modo tale da garantire l’equilibrio tra domanda e offerta anche in inverno. Il rafforzamento dell’eolico viene considerato un passaggio decisivo proprio perché consentirebbe di intervenire sul periodo dell’anno in cui la Carinzia è costretta a ricorrere all’elettricità proveniente dall’esterno.

Autosufficienza energetica entro il 2040, la sfida della Carinzia è superare il deficit invernale

Le prospettive elaborate dall’Agenzia austriaca per l’energia pongono al centro delle future scelte regionali una questione precisa: produrre abbastanza elettricità rinnovabile nell’arco di dodici mesi non significa necessariamente poter rinunciare alle importazioni. Per raggiungere questo secondo obiettivo, la Carinzia dovrebbe modificare la propria capacità produttiva in modo da rispondere maggiormente alle necessità della stagione invernale. Lo studio presentato al Parlamento regionale individua nell’espansione del settore eolico fino a 90-100 turbine, accompagnata dallo sviluppo delle altre fonti rinnovabili, il percorso necessario per colmare il divario stagionale entro il 2040. La questione assume un peso particolare alla luce delle restrizioni territoriali introdotte dalla giunta e del limite di 50 impianti ipotizzato dal governo locale. La distanza tra le scelte regionali e le indicazioni tecniche riguarda infatti direttamente la possibilità di raggiungere un sistema elettrico capace di soddisfare il fabbisogno della Carinzia anche durante i mesi più freddi, senza dipendere dalle importazioni.