Chiricahua National Park, la terra sacra degli Apache diventa il 64° parco Nazionale USA: alla scoperta di un paradiso leggendario

Gli Stati Uniti hanno proclamato ufficialmente una nuova gemma del proprio patrimonio naturalistico: il celebre Chiricahua National Monument ha completato la sua attesa metamorfosi istituzionale, diventando a tutti gli effetti il Chiricahua National Park. Si tratta del 64° parco nazionale degli Stati Uniti e del primo nuovo parco nazionale riconosciuto nel Paese dal 2020. La storica ratifica presidenziale del Chiricahua National Park Act chiude una campagna durata decenni e segna una tappa memorabile per lo Stato dell’Arizona, che non vedeva nascere un nuovo parco nazionale sul proprio suolo dal 1994, anno in cui la stessa promozione toccò all’iconico Saguaro.

La consacrazione ufficiale è stata celebrata di fronte al celebre Faraway Ranch, all’interno del perimetro protetto, dove le autorità federali e i rappresentanti statali, guidati dal Segretario degli Interni Doug Burgum e dal deputato Juan Ciscomani, hanno svelato la nuova segnaletica istituzionale alla presenza di ranger, comunità locali e storici custodi del sito. La legge, frutto di un raro e compatto consenso bipartisan promosso sia alla Camera sia al Senato con il sostegno dei senatori Mark Kelly e Ruben Gallego, sancisce il riconoscimento universale per un’area di oltre dodicimila acri incastonata nella scenografica contea di Cochise, a circa centoventi miglia a sud-est di Tucson. Con questa designazione, il sito affianca colossi del calibro del Grand Canyon, della Foresta Pietrificata e di Saguaro, completando il prestigioso quartetto dei parchi nazionali dell’Arizona.

Nel cuore del paese delle meraviglie di pietra

La fama del luogo affonda le radici in uno scenario visivo che non ha eguali sul pianeta, tradizionalmente ribattezzato Wonderland of Rocks, ovvero il paese delle meraviglie di roccia. Chi si addentra tra le sue gole incontra un labirinto vertiginoso di decine di migliaia di guglie vulcaniche, monoliti e sculture rupestri note in geomorfologia con il nome di hoodoos. Queste formazioni ciclopiche sono figlie di una catastrofica vicenda geologica iniziata circa ventisette milioni di anni fa, quando la vicina Turkey Creek Caldera esplose con una violenza inaudita, sprigionando coltri incandescenti di cenere e materiale piroclastico. Raffreddandosi e compattandosi, quei depositi diedero vita a una spessa coltre di tufo riolitico.

Nel corso delle ere, il continuo lavorio combinato di acqua, ghiaccio, vento e sbalzi termici ha fratturato la roccia lungo le sue linee verticali di fessurazione, scolpendo torri slanciate, colonne affiancate e blocchi ciclopici che sfidano le leggi della gravità. Tra le attrazioni più celebri spicca il vertiginoso Big Balanced Rock, un masso vulcanico da circa mille tonnellate bilanciato su un minuscolo piedistallo roccioso largo poco più di un metro, oltre a formazioni scultoree dai nomi evocativi come il Totem Pole, Mushroom Rock e Duck on a Rock. L’area era stata originariamente tutelata come monumento nazionale nel lontano 1924 grazie al presidente Calvin Coolidge, ma soltanto oggi il valore paesaggistico e geologico di questo santuario minerale riceve il rango più elevato che l’ordinamento americano possa conferire.

La terra sacra degli apache e la storia pionieristica del Faraway Ranch

L’immenso valore del parco trascende la geologia, racchiudendo una profondità culturale e storica straordinaria. Questo labirinto roccioso è la dimora ancestrale dei nativi Chiricahua Apache, che consideravano queste alture una fortezza naturale sacra e inespugnabile. Tra questi canyon trovarono rifugio e guidarono la loro estrema resistenza condottieri leggendari come Cochise e Geronimo, sfruttando la topografia tormentata dei contrafforti montuosi per eludere le truppe federali durante le drammatiche guerre apache della seconda metà dell’Ottocento. Il testo del nuovo provvedimento legislativo tutela esplicitamente i diritti tribali, garantendo alle popolazioni indigene il libero accesso per le celebrazioni cerimoniali, la raccolta tradizionale e la conservazione della propria eredità spirituale.

Accanto al passato indigeno, il parco custodisce anche una delle testimonianze pionieristiche meglio conservate del Far West: lo storico Faraway Ranch. Fondato alla fine del diciannovesimo secolo dagli immigrati svedesi Neil ed Emma Erickson, il ranch divenne poi un centro nevralgico grazie alla loro figlia, Lillian Riggs. Soprannominata la signora del Faraway Ranch, Lillian intuì il potenziale turistico di quelle bizzarre sculture litiche, accogliendo viaggiatori da ogni angolo del Paese e battendosi in prima linea affinché Washington riconoscesse l’eccezionalità del sito. Oggi le strutture restaurate del complesso offrono uno scorcio autentico sulla dura vita rurale di inizio Novecento, integrando mirabilmente il distretto storico protetto dal National Register of Historic Places.

La biodiversità straordinaria delle sky islands e i cieli stellati

Una delle peculiarità più affascinanti del territorio risiede nel suo inquadramento ambientale: le montagne Chiricahua rappresentano uno degli esempi più fulgidi delle cosiddette sky islands, le isole del cielo dell’arcipelago madreano. Si tratta di massicci montuosi isolati che emergono ripide dai bassopiani desertici circostanti, creando autentiche oasi biologiche verticali dove i biomi montani si sovrappongono e si mescolano a quelli aridi. All’interno del parco convergono quattro distinte province biogeografiche: il deserto di Sonora, il deserto di Chihuahua, le Montagne Rocciose e la Sierra Madre messicana.

Questa convergenza genera una ricchezza floreale e faunistica sbalorditiva. Il parco è considerato a livello internazionale un autentico paradiso per gli appassionati di birdwatching, ospitando centinaia di specie aviarie tra cui il raro trogone elegante, numerose varietà di colibrì, rapaci maestosi e gufi di foresta. Muovendosi lungo i torrenti alberati di querce, pini e ginepri è comune imbattersi in mammiferi tipici di latitudini tropicali o montane, come il bizzarro coatimundi, il cervo mulo, il giavellotto pecari, la volpe grigia, l’orso nero americano e il solitario leone di montagna. A completare questo patrimonio c’è la limpidezza della notte: l’assoluto isolamento dall’inquinamento luminoso delle metropoli ha valso al sito la certificazione di International Dark Sky Park, trasformandolo in un osservatorio naturale spettacolare per rimirare la Via Lattea e le profondità dell’universo con una nitidezza primordiale.

Guida al viaggio: percorsi panoramici, sentieri iconici e consigli pratici

Per chi programma un viaggio on the road attraverso il sud-ovest degli Stati Uniti, l’accesso a questa meraviglia richiede una piacevole deviazione rispetto alle rotte convenzionali. Il punto di partenza ideale è la cittadina di Willcox, situata lungo la direttrice autostradale Interstate 10, da cui si imbocca la statale panoramica verso l’ingresso del parco. L’itinerario classico prende il via dal visitor center, situato all’inizio del canyon, dove è possibile acquisire mappe dettagliate, richiedere aggiornamenti ai ranger e prenotare il servizio gratuito di navetta mattutina che conduce gli escursionisti ai punti di partenza sui crinali più elevati.

L’arteria principale del parco è la Bonita Canyon Scenic Drive, una strada panoramica di circa tredici chilometri che risale dolcemente le gole rocciose fino a raggiungere il sublime belvedere di Massai Point. Da questo promontorio sommitale a oltre duemila metri di altitudine si gode di una vista a perdita d’occhio sull’intera gola e sulla selva di pinnacoli sottostante. Gli amanti del trekking possono contare su una rete di oltre trenta chilometri di sentieri escursionistici perfettamente manutenuti. Tra i percorsi immancabili figura l’Echo Canyon Trail, un anello spettacolare che si insinua tra grotte d’ombra, fessure rocciose e maestose pareti di pietra. Chi cerca un’esperienza più profonda può percorrere l’Heart of Rocks Loop, il tracciato escursionistico che conduce nel settore più denso e vertiginoso degli hoodoos, oppure salire verso la vetta di Sugarloaf Mountain per ammirare un panorama a trecentosessanta gradi sulle pianure dell’Arizona e del vicino New Mexico.

Il periodo migliore per organizzare una visita coincide con la primavera e l’autunno, finestre stagionali in cui le temperature diurne sono miti e ideali per camminare. L’estate porta con sé il suggestivo fenomeno dei monsoni nordamericani, con improvvisi e spettacolari rovesci pomeridiani che risvegliano le cascate temporanee, mentre l’inverno può regalare incantevoli spruzzate di neve sulle cime degli hoodoos, richiedendo tuttavia abbigliamento termico e attenzione al ghiaccio sui valichi. Trattandosi di un parco montano e isolato, è fondamentale arrivare muniti di abbondanti scorte d’acqua potabile, carburante e calzature tecniche da trekking, poiché all’interno dell’area protetta non sono presenti stazioni di servizio né punti ristoro.

Tra rilancio economico ed emergenza risorse: la sfida della nuova gestione

La transizione da monumento nazionale a parco nazionale rappresenta una leva strategica formidabile per l’economia dell’Arizona sud-orientale. Il brand di parco nazionale costituisce un marchio di attrazione turistica dal fascino planetario, capace di orientare i flussi dei viaggiatori internazionali ben oltre i confini del turismo regionale. Le amministrazioni locali e gli operatori commerciali di Willcox e della valle del Sulphur Springs stimano una crescita esponenziale dei visitatori, che nel 2025 si erano attestati a poco più di settantamila unità e che ora potrebbero raddoppiare in breve tempo, creando posti di lavoro nell’accoglienza, nell’enogastronomia e nei servizi di guida naturalistica.

Tuttavia, il repentino cambio di status porta con sé nodi complessi legati alla tutela e alla sostenibilità ambientale. Diverse organizzazioni professionali, tra cui l’Association of National Park Rangers, hanno espresso viva preoccupazione in merito alla capacità del National Park Service di assorbire l’ondata di nuovi arrivi. Negli ultimi anni i tagli di bilancio federali e la contrazione degli organici sul campo hanno messo a dura prova la gestione ordinaria delle riserve naturali del sud-ovest americano. La sfida cruciale per Chiricahua nei prossimi anni sarà proprio quella di adeguare le infrastrutture di parcheggio, i servizi igienici e i sistemi di soccorso montano, preservando intatta la magia silente di una cattedrale geologica rimasta protetta dal tempo per milioni di anni.