Ciclone Arnab, dalla convezione tropicale alla formazione di una potente circolazione ciclonica: il ruolo del calore oceanico, dell’umidità e dei venti in quota nel sistema che minaccia l’India orientale

Il Golfo del Bengala torna al centro dell’attenzione meteorologica per la presenza del ciclone tropicale Arnab, un sistema organizzato che, secondo le informazioni riportate nell’Advisory 2, ha raggiunto un’intensità equivalente alla categoria 1 della scala utilizzata nella rappresentazione grafica. I venti sostenuti si attestano intorno ai 120 chilometri orari, mentre la pressione atmosferica al centro della circolazione è scesa a 986 ettopascal. Sono valori che descrivono un ciclone già sufficientemente intenso da produrre condizioni pericolose in mare e, qualora si avvicinasse alla terraferma mantenendo una struttura organizzata, anche lungo le coste esposte.

L’elemento più importante, tuttavia, non riguarda soltanto la forza del vento. Quando un ciclone tropicale si sviluppa nel Golfo del Bengala, la sua evoluzione deve essere seguita considerando contemporaneamente la traiettoria, la velocità di spostamento, la distribuzione delle precipitazioni e la possibile interazione con la costa orientale dell’India. Anche variazioni relativamente contenute del percorso possono modificare sensibilmente le aree interessate dai fenomeni più intensi.

Un ciclone di categoria 1 con una circolazione già organizzata

Il dato di 120 km/h si riferisce ai venti massimi sostenuti riportati nel bollettino, non alle raffiche, che possono raggiungere valori superiori. La classificazione di categoria 1 indica che Arnab ha raggiunto una soglia di intensità significativa, ma è importante ricordare che le scale cicloniche possono utilizzare criteri differenti, soprattutto per quanto riguarda il periodo di mediazione del vento.

La pressione centrale di 986 hPa conferma la presenza di una depressione tropicale ben strutturata. In generale, la differenza di pressione tra il centro del ciclone e l’ambiente circostante contribuisce a determinare l’intensità della circolazione, anche se non esiste una corrispondenza univoca tra pressione minima e velocità massima del vento. Un ciclone di questa intensità può produrre mare molto agitato, raffiche capaci di danneggiare strutture vulnerabili e condizioni difficili per la navigazione. L’entità dei fenomeni dipende però dalle dimensioni del sistema, dalla distribuzione dei venti e dalla distanza rispetto alla costa.

La traiettoria di Arnab e le incertezze delle previsioni

La traiettoria di un ciclone tropicale dipende soprattutto dalla circolazione atmosferica che lo circonda. Le aree di alta pressione subtropicale, le depressioni presenti alle medie latitudini e le variazioni dei venti in quota possono favorire cambiamenti di direzione anche importanti. Un altro elemento è rappresentato dalla velocità di spostamento. Un ciclone che procede lentamente può scaricare grandi quantità di pioggia sulla stessa area, aumentando il rischio di allagamenti e frane. Un sistema più veloce può invece attraversare una regione in tempi ridotti, pur mantenendo venti intensi e condizioni marine pericolose. Per individuare le zone maggiormente esposte occorrono quindi previsioni ufficiali aggiornate, comprensive della distribuzione delle precipitazioni, dell’estensione dei venti e delle eventuali allerte territoriali.

L’India prevede un approdo il 28 ottobre: la situazione è più definita rispetto alla mappa iniziale

Un elemento decisivo emerge dai bollettini ufficiali dell’India Meteorological Department (IMD) del 26 ottobre. Contrariamente a quanto si potrebbe dedurre dalla sola grafica dell’Advisory 2, il servizio meteorologico indiano ha già individuato un settore costiero potenzialmente interessato dall’approdo del ciclone. Alle 08:30 ora indiana del 26 ottobre, Arnab era localizzato a circa 610 chilometri a est-sud-est di Visakhapatnam e 690 chilometri a est-sud-est di Kakinada, con il centro intorno a 15,4°N e 88,5°E. Il sistema si muoveva verso ovest a circa 15 km/h.

Secondo la previsione dell’IMD, Arnab dovrebbe intensificarsi ulteriormente tra il 26 e il 27 ottobre, raggiungendo la classificazione indiana di very severe cyclonic storm. Successivamente, la traiettoria dovrebbe piegare verso nord-ovest, con un possibile approdo entro la mattina del 28 ottobre lungo la costa dell’Andhra Pradesh, tra Bapatla e Visakhapatnam, nei pressi di Yanam. Al momento dell’approdo, l’IMD prevede venti sostenuti di 115-125 km/h, con raffiche fino a 140 km/h. Si tratta di una previsione ufficiale, non di un impatto già avvenuto, e potrà essere modificata dai successivi aggiornamenti.

Piogge molto intense, venti e mareggiate: i principali pericoli

L’attenzione delle autorità indiane si concentra soprattutto sulle precipitazioni, oltre che sui venti. Un ciclone tropicale che raggiunge la costa può trasportare enormi quantità di vapore acqueo e alimentare bande temporalesche capaci di produrre accumuli elevati in poche ore. L’IMD ha diffuso allerte di livello elevato per diversi distretti dell’Andhra Pradesh. Le previsioni segnalano la possibilità di precipitazioni molto intense o estremamente intense tra il 27 e il 28 ottobre, con accumuli che localmente potrebbero superare i 200 millimetri nell’arco di 24 ore. Le aree di Kakinada, Konaseema, East Godavari, West Godavari, Krishna ed Eluru figurano tra quelle maggiormente attenzionate.

Le conseguenze potenziali comprendono allagamenti urbani, esondazioni dei corsi d’acqua minori, interruzioni della viabilità e danni alle infrastrutture più vulnerabili. Lungo il litorale, inoltre, i venti possono sollevare onde pericolose e favorire un innalzamento temporaneo del livello del mare, la cui entità dipenderà dalle condizioni locali e dall’evoluzione del ciclone.

Scattano le misure di prevenzione lungo la costa orientale

La minaccia di Arnab ha già determinato un rafforzamento delle attività di protezione civile. Il 26 ottobre il Comitato nazionale indiano per la gestione delle crisi ha esaminato i preparativi nelle regioni potenzialmente interessate. Le autorità hanno comunicato la predisposizione di rifugi, procedure di evacuazione e squadre di soccorso pronte a intervenire. Sono stati inoltre attivati centri di controllo distrettuali per seguire l’evoluzione meteorologica. 7 Particolare attenzione riguarda il settore marittimo. Ai pescatori è stato raccomandato di non uscire in mare nelle acque interessate del Golfo del Bengala e lungo le coste dell’Andhra Pradesh, dell’Odisha e di Yanam nel periodo compreso tra il 26 e il 29 ottobre.

Perché il Golfo del Bengala può favorire cicloni molto pericolosi

Il Golfo del Bengala presenta caratteristiche oceaniche e geografiche che possono rendere particolarmente pericolosi i cicloni tropicali. Le acque superficiali calde forniscono energia ai sistemi convettivi attraverso l’evaporazione e il successivo rilascio di calore latente durante la condensazione. Quando l’atmosfera è sufficientemente umida e il wind shear verticale non è troppo intenso, le strutture temporalesche possono organizzarsi intorno a un centro di bassa pressione e favorire il rafforzamento della circolazione.

La temperatura del mare, però, non è l’unico elemento determinante. Conta anche il contenuto di calore degli strati oceanici sottostanti: acque calde presenti a maggiore profondità possono limitare il raffreddamento superficiale prodotto dal rimescolamento durante il passaggio del ciclone. Un’altra caratteristica del Golfo del Bengala è la presenza di estese pianure costiere e zone deltizie densamente popolate. Quando un ciclone si avvicina alla terraferma, la combinazione di piogge torrenziali, vento e possibile innalzamento del livello marino può amplificare gli effetti, soprattutto nelle aree più basse.

Le prossime 48 ore saranno decisive

Tra il 26 e il 28 ottobre, l’attenzione sarà concentrata sull’eventuale intensificazione di Arnab, sulla posizione del centro e sulla distribuzione delle bande temporalesche che precederanno l’approdo. La previsione dell’IMD individua già un possibile attraversamento della costa orientale indiana, ma restano da definire con maggiore precisione la posizione del punto di approdo, l’estensione dei venti più intensi e la distribuzione delle precipitazioni.

Arnab rappresenta dunque un sistema da seguire con particolare attenzione, non soltanto per la sua intensità, ma soprattutto per la possibilità che raggiunga un territorio densamente abitato. Saranno gli aggiornamenti ufficiali delle prossime ore a chiarire se il ciclone manterrà la forza prevista e quali aree subiranno gli effetti maggiori.