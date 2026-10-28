Ciclone Arnab in India: si aggrava il bilancio delle vittime

Si è aggravato il bilancio delle vittime del ciclone Arnab, che ha raggiunto la costa orientale dell’India nelle prime ore di oggi. Il Ministro capo dello Stato indiano dell’Andhra Pradesh, Nara Chandrababu Naidu, ha dichiarato che “cinque persone sono morte” a causa del ciclone, riportano diversi media locali. Il precedente bilancio era di tre vittime. L’agenzia di stampa indiana PTI scrive che “migliaia di ettari di colture, tra cui risaie, hanno subito gravi danni” e che, “secondo le autorità, in molte località le precipitazioni hanno superato i 200 millimetri, causando l’inondazione delle zone più basse”. Secondo il giornale The Hindu, Nara Chandrababu Naidu ha inviato una lettera al Ministro dell’Interno indiano Amit Shah affermando che “circa 180 case sono state colpite” dal ciclone. Il ciclone ha sradicato alberi e tralicci elettrici, provocando interruzioni delle forniture di elettricità in diverse località.

Nei giorni scorsi, l’Odisha e l’Andhra Pradesh avevano annunciato l’evacuazione di migliaia di persone, la chiusura delle scuole e il divieto di pesca in mare. Secondo l’emittente Ndtv, nei due Stati dell’India orientale sono state evacuate “più di 180.000 persone“.