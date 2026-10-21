Ciclone Harry, Nesci: “74,9 milioni dall’Europa per Calabria, Sicilia e Sardegna, ora interventi rapidi e concreti”

Un importante sostegno economico dall’Europa per affrontare le conseguenze del ciclone Harry, che nel gennaio 2026 ha provocato ingenti danni in Calabria, Sicilia e Sardegna. Il Parlamento europeo, riunito a Strasburgo, ha approvato la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea, destinando all’Italia 74.884.983 euro per contribuire agli interventi di emergenza e al ripristino delle infrastrutture danneggiate. Il provvedimento ha ottenuto una larghissima maggioranza, con 651 voti favorevoli, 17 contrari e 3 astensioni. Un risultato accolto positivamente dall’eurodeputato Nesci, che sottolinea l’importanza delle risorse europee per sostenere i territori colpiti, chiedendo però che allo stanziamento seguano rapidamente interventi concreti. La necessità, evidenzia, è quella di consentire alle amministrazioni locali di affrontare le conseguenze dell’emergenza senza essere rallentate da procedure burocratiche eccessivamente complesse.

Nesci: “risorse fondamentali per recuperare le infrastrutture danneggiate”

Il voto dell’Europarlamento rappresenta un passaggio significativo per le tre regioni italiane interessate dagli effetti del ciclone. Le risorse potranno contribuire alle operazioni di recupero delle infrastrutture essenziali, alla messa in sicurezza dei territori e agli interventi necessari per superare le conseguenze dell’evento meteorologico estremo. “È un risultato importante per le comunità – spiega Nesci – duramente colpite dal ciclone Harry e un segnale concreto di attenzione dell’Europa verso i nostri territori. Parliamo di risorse fondamentali per sostenere il recupero delle infrastrutture danneggiate e il ritorno alla normalità di tante realtà che hanno pagato un prezzo altissimo in termini economici e sociali”. Al centro delle dichiarazioni dell’eurodeputato c’è dunque la necessità di trasformare la solidarietà europea in un sostegno effettivo per le comunità, il sistema produttivo e le istituzioni territoriali. L’approvazione dello stanziamento costituisce un passaggio istituzionale fondamentale, al quale dovrà seguire la realizzazione degli interventi di emergenza e ripristino.

Fondo di solidarietà UE, stanziati complessivamente circa 489 milioni di euro

Il finanziamento destinato all’Italia rientra in un intervento europeo più ampio, del valore complessivo di circa 489 milioni di euro, che comprende anche il sostegno a Malta, Portogallo e Spagna, Paesi interessati da eventi meteorologici estremi nei primi mesi del 2026. Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea è uno degli strumenti attraverso i quali le istituzioni comunitarie sostengono gli Stati e i territori colpiti da gravi calamità. Le risorse sono destinate a contribuire alle operazioni di emergenza e recupero, con particolare riferimento al ripristino delle infrastrutture essenziali e agli interventi di messa in sicurezza. Per Calabria, Sicilia e Sardegna, il contributo europeo assume particolare rilevanza alla luce dei danni provocati dal ciclone Harry e delle conseguenze economiche e sociali che hanno interessato le comunità coinvolte. Il finanziamento punta a sostenere il percorso di recupero dei territori attraverso interventi finalizzati al superamento dell’emergenza.

Nesci chiede interventi tempestivi e meno burocrazia per i Comuni

Uno degli aspetti centrali dell’intervento di Nesci riguarda i tempi necessari per trasformare le risorse approvate dal Parlamento europeo in opere e attività concrete. L’eurodeputato richiama l’attenzione soprattutto sulle difficoltà che possono incontrare i piccoli Comuni, chiamati a gestire le conseguenze delle calamità naturali attraverso strutture amministrative che devono confrontarsi con procedure articolate. “Il voto di oggi rappresenta un passaggio significativo, ma adesso la priorità deve essere quella di trasformare queste risorse in interventi tempestivi ed efficaci. I Comuni e gli amministratori locali, soprattutto nelle realtà più piccole, devono essere messi nelle condizioni di affrontare le conseguenze dell’emergenza senza essere ostacolati da procedure eccessivamente complesse. È necessario assicurare rapidità, coordinamento istituzionale e attenzione alle esigenze delle comunità e del tessuto produttivo”. La richiesta è quella di garantire procedure efficienti e un adeguato coordinamento tra le istituzioni, affinché gli interventi possano rispondere alle esigenze dei territori. Una particolare attenzione viene riservata alle amministrazioni locali, alle attività economiche e alle realtà produttive che hanno subito le conseguenze del ciclone.

Dissesto idrogeologico e sicurezza delle infrastrutture, l’appello di Nesci alla prevenzione

Oltre alla gestione dei danni provocati dal ciclone Harry, Nesci richiama la necessità di rafforzare le politiche di prevenzione del dissesto idrogeologico e di protezione del territorio. Secondo l’eurodeputato, gli eventi meteorologici estremi impongono una riflessione sulla sicurezza delle infrastrutture e sulla capacità delle comunità di affrontare situazioni di emergenza. “Quanto accaduto con il ciclone Harry – conclude Nesci – conferma inoltre la necessità di investire con continuità nella prevenzione del dissesto idrogeologico, nella sicurezza delle infrastrutture e nella capacità di risposta dei territori agli eventi estremi. La politica di coesione europea deve contribuire anche a questo obiettivo: proteggere le comunità, ridurre le vulnerabilità e garantire prospettive di sviluppo, a partire dal Mezzogiorno”. Il tema della sicurezza del territorio viene così collegato alle prospettive di sviluppo del Mezzogiorno. La posizione espressa da Nesci punta a integrare le risorse necessarie per affrontare le emergenze con una programmazione continuativa degli investimenti nella prevenzione, nella protezione delle infrastrutture e nella riduzione delle vulnerabilità territoriali. Con il voto favorevole del 21 ottobre 2026 a Strasburgo, il Parlamento europeo ha compiuto un passaggio decisivo nella mobilitazione degli aiuti a favore delle regioni italiane colpite dal ciclone Harry. L’attenzione si concentra adesso sulla capacità di tradurre il sostegno finanziario in interventi efficaci, attraverso la collaborazione istituzionale e il coinvolgimento delle amministrazioni impegnate nella ricostruzione e nella messa in sicurezza dei territori.