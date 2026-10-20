Colori insoliti e illusioni ottiche, arriva la maestosa Luna del Cacciatore

Il 26 ottobre 2026 alle 04:12 UTC il cielo ci regalerà la Luna Piena del Cacciatore. Si tratta del 1° plenilunio successivo all’Equinozio d’Autunno e alla cosiddetta Luna del Raccolto, un evento che per secoli ha scandito i ritmi di vita delle popolazioni del Nord America e dell’Europa. La particolarità di questo fenomeno risiede nella sua tempistica perfetta e nella danza orbitale del nostro satellite. Per diverse sere consecutive, infatti, la Luna sorge con un ritardo di appena 30 minuti rispetto alla notte precedente, quasi annullando quel periodo di oscurità che normalmente separa il tramonto dall’alba lunare. Questo effetto ottico e geometrico permetteva alle antiche tribù di prolungare le battute di caccia nei campi ormai mietuti, sfruttando un crepuscolo che sfumava dolcemente in una brillante illuminazione notturna, indispensabile per accumulare provviste prima dell’arrivo del gelo invernale.

Il segreto astronomico dietro il ritardo ridotto

Nella maggior parte delle notti, il nostro satellite sorge con circa 50 minuti di ritardo rispetto alla sera precedente, poiché avanza verso Est nella sua orbita mentre la Terra ruota. Tuttavia, in prossimità dell’Equinozio autunnale, la geometria del Sistema Solare cambia in modo significativo. L’eclittica incontra l’orizzonte orientale con un angolo molto basso nell’emisfero Nord. Di conseguenza, per superare l’orizzonte da una notte all’altra, la Luna copre una distanza apparente minore. Alle nostre latitudini, il ritardo si riduce a un intervallo compreso tra 25 e 35 minuti per diverse sere. Più ci si sposta verso Nord, più questo effetto diventa marcato, mentre gli osservatori dell’emisfero Sud assistono esattamente alla dinamica opposta, con pause più lunghe tra un sorgere e l’altro.

Tradizioni antiche e nomi del plenilunio

Le tradizioni dei nativi americani, come quelle del popolo Algonquin, insieme agli almanacchi coloniali e ai calendari europei, hanno tutti registrato questo luminoso disco nel cielo come il segnale per passare dalla raccolta agricola alla caccia. Con i campi privi di colture, cervi e volpi diventavano facili da avvistare tra le stoppie e gli alberi spogli. Oltre al nome più noto, diverse tribù usavano appellativi legati ai cambiamenti ambientali del periodo. Ad esempio, veniva chiamata Luna delle foglie cadenti per indicare la riduzione del fogliame, oppure Luna del riso in fase di essiccazione, o ancora Luna della migrazione, in riferimento agli uccelli in viaggio verso Sud. Anche in Europa la fase post-raccolto era preziosa per la caccia, ma il termine specifico è diventato di uso comune solo dopo i contatti con le popolazioni nordamericane.

Come e quando osservare lo spettacolo

Il picco massimo di illuminazione è previsto per le ore 04:12 UTC del 26 ottobre 2026. Per gli appassionati, il momento migliore per scattare fotografie spettacolari cade la sera del 25 ottobre, quando la Luna, quasi del tutto piena, sorgerà in prossimità del tramonto mostrandosi bassa e luminosa. Per godere dello spettacolo è consigliabile cercare un orizzonte a Est sgombro da alberi o edifici. Arrivando sul posto con 20 o 30 minuti di anticipo, si permette agli occhi di abituarsi alla penombra per assistere all’emersione del disco. In questa fase entra in gioco l’illusione lunare, che fa apparire il corpo celeste enorme vicino agli oggetti terrestri. L’atmosfera filtra la luce donando alla Luna una suggestiva tinta ambrata, prima di farla tornare al classico bianco argenteo man mano che sale verso il punto più alto nel cielo.

Falsi miti e prossimi appuntamenti

Attorno a questo evento circolano inesattezze che è bene sfatare. Questa non sarà una superluna, in quanto i pleniluni che soddisfano i requisiti di grandezza e vicinanza nel 2026 sono a gennaio, novembre e dicembre. Inoltre, il colore non ha legami con le eclissi. L’alone ramato è causato esclusivamente dalla dispersione atmosferica, a volte accentuata dalla foschia autunnale. Un’eclissi lunare totale renderebbe il satellite rosso per via della rifrazione attraverso l’atmosfera terrestre, ma in questa occasione non ci sarà alcun oscuramento parziale o totale. Il prossimo grande appuntamento astronomico sarà la Luna Piena del Castoro, il 24 novembre 2026, che rappresenterà anche la prossima Superluna dell’anno. Fino ad allora, basterà alzare gli occhi al cielo per apprezzare la stessa luce che un tempo guidava i passi notturni dei nostri antenati.