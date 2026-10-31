Come si sviluppa la vista prima della nascita: scoperto il meccanismo che modella la retina umana

I ricercatori della Johns Hopkins University hanno individuato un processo inaspettato che permette agli esseri umani di sviluppare una visione nitida ancor prima della nascita, sfidando convinzioni radicate da circa 30 anni su come si forma l’occhio umano. Utilizzando delle retine umane in miniatura sapientemente coltivate in laboratorio, gli scienziati hanno osservato che un derivato della vitamina A lavora in perfetta sinergia con gli ormoni tiroidei per modellare la foveola. Questa minuscola regione al centro della retina è la vera e propria responsabile della nostra vista più acuta, quella che ci permette quotidianamente di leggere un testo, guidare e riconoscere i volti delle persone. La ricerca, pubblicata sulla prestigiosa rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, dimostra con grande chiarezza come alcune cellule subiscano una vera e propria trasformazione di identità durante le primissime fasi dello sviluppo fetale.

Il segreto della foveola e i mini-organi in laboratorio

Per indagare la formazione della vista senza dipendere dai classici test sugli animali, il team ha sviluppato organoidi retinici a partire da cellule fetali. Queste riproduzioni in miniatura permettono di studiare i cambiamenti cruciali che avvengono durante la gravidanza e che sarebbero altrimenti impossibili da osservare. L’attenzione si è concentrata proprio sulla foveola, un’area piccolissima che tuttavia gestisce circa il 50% della nostra percezione visiva.

Per garantire questa incredibile nitidezza, la foveola utilizza cellule specializzate chiamate coni, responsabili della visione diurna e della percezione dei colori. Mentre il resto della retina presenta coni sensibili alla luce blu, rossa e verde, il centro esatto dell’occhio umano è totalmente privo di coni blu. Capire come si arrivi a questa precisa e fondamentale disposizione cellulare è stato per decenni un vero enigma scientifico, reso ancora più complesso dal fatto che animali da laboratorio come topi e pesci non condividono la stessa organizzazione retinica.

L’inaspettata trasformazione delle cellule visive

Gli esperimenti sui tessuti coltivati hanno rivelato che la disposizione dei coni nella foveola avviene tramite due processi biologici ben coordinati. Tra la 10ª e la 12ª settimana di sviluppo fetale, nella foveola sono effettivamente presenti alcuni coni blu. Arrivati alla 14ª settimana, tuttavia, queste cellule sembrano essersi trasformate definitivamente in coni rossi e verdi.

A guidare il processo è innanzitutto l’acido retinoico, una molecola prodotta a partire dalla vitamina A, che limita la formazione iniziale dei coni blu nell’area centrale. Successivamente intervengono gli ormoni tiroidei, i quali spingono le cellule blu rimanenti a cambiare la propria identità chimica per diventare rosse e verdi. Questo meccanismo smentisce il modello scientifico dominante fino a oggi, secondo il quale i pochi coni blu presenti inizialmente migravano semplicemente verso l’esterno con lo sviluppo della retina, mantenendo la loro natura in modo fisso. I nuovi dati mostrano invece una flessibilità cellulare straordinaria, dove le cellule convertono la loro funzione nel corso del tempo.

Nuove speranze contro la degenerazione maculare

Le implicazioni di questo studio vanno ben oltre la pura comprensione dello sviluppo oculare. Conoscere i passaggi esatti con cui l’organismo forma le proprie cellule fotosensibili potrebbe in futuro rivoluzionare il trattamento di patologie gravi come la degenerazione maculare, una delle principali cause di perdita della vista centrale tra gli anziani. Ad oggi esistono terapie in grado di rallentare la malattia, ma nessuna cura definitiva.

L’obiettivo a lungo termine dei ricercatori è perfezionare gli organoidi retinici per produrre popolazioni di fotorecettori praticamente su misura. L’introduzione di cellule sane coltivate in laboratorio, in grado di integrarsi nel tessuto danneggiato del paziente, rappresenta una prospettiva clinica estremamente affascinante. Anche se ci vorrà ancora molto tempo per superare tutti i rigorosi test di sicurezza e arrivare all’applicazione pratica, aver compreso il ruolo chiave della vitamina A e degli ormoni tiroidei segna un progresso enorme verso nuove terapie per ripristinare la vista.