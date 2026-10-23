Consumo di suolo e tutela del territorio: a Roma la presentazione del Rapporto 2026

Il consumo di suolo in Italia, la salvaguardia degli ecosistemi urbani e lo stato del territorio saranno al centro di un appuntamento dedicato alle trasformazioni territoriali e alle prospettive dello sviluppo sostenibile. Martedì 27 ottobre 2026, a Roma, si terrà la presentazione del Rapporto “Consumo di suolo, ecosistemi urbani e stato del territorio – Edizione 2026”, nell’ambito del convegno intitolato “Territori in evoluzione: tra tutela e sviluppo sostenibile”. L’iniziativa, promossa dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), si svolgerà dalle 10:00 alle 13:00 presso il MUCIV – Museo delle Civiltà, nella Sala Conferenze “F.M. Gambari” del Palazzo delle Scienze, in Piazza Guglielmo Marconi 14, a Roma.

Consumo di suolo in Italia, la presentazione del Rapporto 2026

La presentazione del Rapporto 2026 sul consumo di suolo rappresenta il tema centrale dell’incontro, dedicato all’analisi del territorio e delle sue trasformazioni. Il documento affronta tre ambiti strettamente collegati: il consumo di suolo, gli ecosistemi urbani e lo stato del territorio. Si tratta di questioni fondamentali nel rapporto tra le trasformazioni degli spazi, la conservazione delle risorse ambientali e le esigenze di sviluppo. Il consumo di suolo riguarda infatti l’utilizzo e la trasformazione delle superfici territoriali, mentre lo studio degli ecosistemi urbani permette di considerare la dimensione ambientale delle città e delle aree urbanizzate. La presentazione del Rapporto riunisce questi aspetti in un unico appuntamento, ponendo al centro dell’attenzione le condizioni del territorio italiano e il rapporto tra le attività umane e la tutela ambientale.

Territori in evoluzione, il confronto tra tutela ambientale e sviluppo sostenibile

Il titolo scelto per il convegno, “Territori in evoluzione: tra tutela e sviluppo sostenibile”, individua il tema che accompagnerà la presentazione del Rapporto. Da una parte la necessità di tutelare il territorio e gli ecosistemi, dall’altra quella di affrontare le trasformazioni territoriali in una prospettiva di sostenibilità ambientale. La relazione tra protezione del suolo e sviluppo sostenibile costituisce uno degli aspetti centrali delle politiche territoriali. La gestione degli spazi urbani e delle aree interessate dalle trasformazioni del territorio richiede infatti attenzione sia alle esigenze di sviluppo sia alla conservazione delle caratteristiche ambientali. In questo contesto si inserisce l’approfondimento dedicato agli ecosistemi urbani, una componente essenziale per comprendere il rapporto tra le città e l’ambiente. Il convegno affronta così il tema delle trasformazioni territoriali attraverso una prospettiva che comprende la tutela delle risorse naturali e la sostenibilità dello sviluppo.

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente e l’analisi del territorio

La presentazione del documento avviene nell’ambito delle attività del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, la rete che riunisce l’ISPRA e le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente. Il Rapporto “Consumo di suolo, ecosistemi urbani e stato del territorio – Edizione 2026” concentra l’attenzione su aspetti ambientali tra loro connessi, offrendo l’occasione per affrontare il tema delle trasformazioni del territorio nel quadro della protezione ambientale.

Convegno a Roma il 27 ottobre: sede e orari della presentazione

L’appuntamento è fissato per martedì 27 ottobre 2026, dalle ore 10:00 alle ore 13:00. La sede scelta è il MUCIV – Museo delle Civiltà di Roma, precisamente la Sala Conferenze “F.M. Gambari”, situata all’interno del Palazzo delle Scienze. Il museo si trova in Piazza Guglielmo Marconi 14, Roma. Nel corso della mattinata si svolgerà il convegno dedicato ai territori in evoluzione, con la presentazione dell’edizione 2026 del Rapporto sul consumo di suolo, gli ecosistemi urbani e lo stato del territorio.