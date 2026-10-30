Convoglio deragliato e principio d’incendio: esercitazione di emergenza nella galleria della nuova metropolitana a Catanzaro | FOTO e VIDEO

Fumo, binari bloccati, feriti da soccorrere e la necessità di agire con rapidità millimetrica. È lo scenario da incubo, fortunatamente simulato, che ha preso vita oggi nel cuore della nuova galleria della metropolitana di Catanzaro. L’esercitazione ha messo alla prova la macchina dei soccorsi in tutte le sue componenti, confermando come la pianificazione congiunta e la formazione sul campo siano le armi vincenti per garantire la massima sicurezza ai futuri passeggeri. Test superato, dunque, per la sicurezza della nuova metropolitana di Catanzaro. L’iniziativa chiude un percorso formativo di quattro giorni dedicato all’applicazione del Piano di Emergenza e Soccorso, cementando la cooperazione tra Vigili del Fuoco, personale ferroviario e sanitari.

L’esercitazione

I Vigili del Fuoco rendono noto che si è svolta oggi a Catanzaro un’importante esercitazione di emergenza all’interno della galleria della nuova metropolitana cittadina, finalizzata a verificare l’efficacia delle procedure operative e il coordinamento tra gli enti coinvolti nella gestione di uno scenario incidentale complesso. L’attività ha simulato il deragliamento di un mezzo su rotaia, con la presenza di persone ferite e un principio d’incendio a bordo, riproducendo uno scenario di potenziale criticità che richiede tempestività d’intervento, capacità di coordinamento e specifiche competenze tecniche. All’esercitazione hanno partecipato i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, coordinati dall’Ispettore Antincendi Massimo Conforti, il personale tecnico di Ferrovie della Calabria e gli operatori sanitari del Servizio di emergenza 118. Sul posto a presenziare alla esercitazione anche le forze dell’ordine.

Il percorso formativo

L’attività odierna è stata preceduta da un articolato percorso formativo della durata di quattro giornate, tenutosi presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, che ha coinvolto il personale dei Vigili del Fuoco e di Ferrovie della Calabria. Durante gli incontri sono stati approfonditi e condivisi i contenuti del Piano di Emergenza e Soccorso (PES), predisposto per la gestione delle situazioni di emergenza e condiviso in sede di Prefettura. Le giornate formative hanno consentito di analizzare le procedure previste dal piano e tradurle in specifiche modalità operative, successivamente verificate attraverso la simulazione sul campo.

Lo scopo dell’esercitazione

L’esercitazione ha rappresentato un’importante occasione per testare l’effettiva applicazione delle procedure, verificare l’integrazione tra le diverse componenti del sistema di soccorso e consolidare la collaborazione tra Vigili del Fuoco, personale ferroviario e servizi sanitari. Formazione, pianificazione e addestramento congiunto si confermano elementi fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini e assicurare una risposta tempestiva ed efficace in caso di emergenza.