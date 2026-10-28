Corsa agli armamenti nello Spazio, la Cina guida un’espansione satellitare senza precedenti: sempre più alto il rischio di una catastrofe cosmica

Il 26 ottobre 2026 la Defense Intelligence Agency degli Stati Uniti ha rilasciato pubblicamente la terza edizione del suo rapporto dedicato alle minacce spaziali, delineando un quadro geopolitico in rapida e drastica evoluzione. Il documento offre un’analisi profonda dei programmi spaziali militari di nazioni come Cina e Russia, evidenziando anche le capacità emergenti di Iran e Corea del Nord. Il dato che emerge con maggiore prepotenza riguarda il programma aerospaziale di Pechino: a partire dal 2018, la Cina ha letteralmente triplicato la sua costellazione di satelliti spia dedicati all’intelligence, alla sorveglianza e alla ricognizione. Al mese di luglio del 2026, il dragone asiatico conta oltre 510 di questi dispositivi in orbita.

Una particolarità cruciale sottolineata dall’agenzia americana risiede nella natura formale di questi veicoli spaziali. Molti di essi sono registrati e gestiti da aziende commerciali cinesi, ma la politica nazionale di fusione civile-militare garantisce che ogni immagine, misurazione o dato sensibile raccolto possa essere immediatamente assorbito e utilizzato dalle forze armate. Questa commistione di intenti rende l’infrastruttura orbitale cinese un formidabile apparato a duplice uso, capace di supportare sia l’economia nazionale che le operazioni tattiche dell’Esercito Popolare di Liberazione.

Armi anti-satellite e la nuova linea del fronte oltre l’atmosfera

L’arsenale spaziale descritto dal rapporto dell’intelligence militare non si limita all’osservazione passiva del pianeta, ma si estende a vere e proprie capacità offensive progettate per neutralizzare le risorse avversarie. L’infrastruttura di attacco cinese comprende oggi missili cinetici anti-satellite progettati per distruggere fisicamente i bersagli, nonché sofisticate operazioni cibernetiche mirate a prendere il controllo o accecare le reti di comunicazione. A questi si aggiungono sistemi di disturbo elettronico per sopprimere i segnali di navigazione e piattaforme co-orbitali in grado di manovrare in prossimità dei satelliti altrui. Una minaccia particolarmente allarmante proviene dai laser terrestri, strumenti già operativi che possiedono la capacità di disturbare, degradare o persino danneggiare irreversibilmente i sensori ottici dei satelliti in transito nell’orbita terrestre bassa. Le proiezioni tecnologiche indicano che il prossimo balzo in avanti si materializzerà verso la fine di questo decennio. Gli analisti stimano infatti che, entro la fine degli anni Venti del duemila e quindi entro poco più di un paio di anni, la Cina sarà in grado di dispiegare vere e proprie armi a energia diretta basate nello spazio, segnando un superamento definitivo dei limiti imposti dagli attuali sistemi vincolati alla superficie terrestre.

Le alleanze geopolitiche e il trasferimento di tecnologie spaziali

Il panorama della sicurezza nello spazio si complica ulteriormente se si analizzano le reti di cooperazione internazionale che si stanno consolidando al di fuori dell’asse occidentale. La collaborazione bilaterale tra Cina e Russia si sta approfondendo a ritmi serrati, assumendo contorni che vanno ben oltre la semplice condivisione di dati scientifici. Le industrie cinesi, ad esempio, forniscono attivamente componenti microelettronici e strumentazioni avanzate per le navicelle spaziali russe, compensando le carenze tecnologiche derivanti dalle sanzioni internazionali. Inoltre, Mosca e Pechino stanno sfruttando i propri programmi aerospaziali come potenti strumenti di influenza geopolitica, vendendo servizi di lancio e satelliti chiavi in mano a paesi terzi. Questa dinamica genera al contempo profitti economici e dipendenza tecnologica per nazioni come l’Iran e la Corea del Nord, le quali figurano stabilmente nella lista degli attori tenuti sotto stretta osservazione per i loro emergenti programmi missilistici e satellitari. Sul fronte diplomatico, le potenze orientali si fanno promotrici di accordi internazionali mirati a mantenere le armi fuori dallo spazio, ma le intelligence occidentali valutano queste iniziative con estremo scetticismo. Secondo gli analisti, tali proposte mancano di meccanismi di verifica rigorosi e sembrano studiate appositamente per eludere il controllo sulle loro stesse tecnologie a duplice uso.

Il sovraffollamento orbitale e l’allarme dell’Agenzia Spaziale Europea

L’aspetto più imminente e tangibile della competizione cosmica riguarda la congestione fisica delle orbite, un problema che rischia di paralizzare l’intera economia spaziale. L’esplosione dei servizi di telecomunicazione e la proliferazione delle mega-costellazioni commerciali hanno trasformato l’ambiente eso-atmosferico in un ecosistema fragile e sovraccarico. La gravità di questa situazione è stata recentemente confermata dall’Agenzia Spaziale Europea, la quale ha pubblicato un inquietante rapporto annuale sull’ambiente spaziale nell’autunno del 2026. Il documento europeo rivela che il rischio derivante dai detriti spaziali è peggiorato di un intero ordine di grandezza nel giro di un solo anno. Le statistiche aggiornate al 2026 descrivono un divario insostenibile tra ciò che viene lanciato e ciò che rientra nell’atmosfera terrestre: a fronte di una media di dieci nuovi carichi utili lanciati ogni singolo giorno, solo tre satelliti intatti o corpi di razzi riescono a effettuare il rientro atmosferico quotidiano per bruciare in sicurezza. A ottobre 2026 si contano oltre 31.000 oggetti tracciati nell’orbita bassa, di cui quasi 16.000 sono satelliti operativi. Questa discrepanza matematica garantisce che, anche nell’ipotesi irrealistica in cui tutti i lanci futuri venissero bloccati istantaneamente, la quantità di spazzatura cosmica continuerebbe a crescere per via delle collisioni tra i detriti già esistenti.

Frammentazioni in orbita e l’incombente rischio della sindrome di Kessler

Il processo di frammentazione autonoma sta procedendo a una velocità che supera nettamente il decadimento naturale delle orbite, materializzando il disastroso scenario teorizzato dall’astrofisico Donald Kessler nel 1978. La temuta sindrome di Kessler prevede un effetto a cascata in cui ogni collisione genera uno sciame di nuovi proiettili incontrollabili, innescando ulteriori impatti in una reazione a catena in grado di rendere lo spazio circumterrestre impercorribile per intere generazioni. Un promemoria brutale di questa dinamica si è verificato di recente: il 5 ottobre 2026, la rete di sensori radar della compagnia LeoLabs ha rilevato un improvviso evento di disintegrazione che ha coinvolto il Meteor 2-7, un vecchio satellite meteorologico sovietico ormai inattivo, esploso in un ambiente a bassa quota già criticamente affollato. L’evento ha sparpagliato decine di nuovi frammenti pericolosi, incrementando silenziosamente il rischio di futuri impatti. Oltre al rischio in orbita, per la prima volta i rapporti scientifici del 2026 hanno iniziato a quantificare con precisione il crescente pericolo di danni a terra causato dai rientri incontrollati di componenti pesanti.

Le incognite della governance spaziale globale

Nonostante la gravità del quadro dipinto dalle agenzie occidentali, è fondamentale analizzare i dati con una lente critica. Le rivelazioni sulle armi spaziali derivano da valutazioni di un’agenzia di intelligence militare e non da analisi scientifiche indipendenti o ispezioni internazionali. Una parte sostanziale di queste prove rimane classificata sotto segreto di stato, lasciando al dominio pubblico poche certezze visibili e molte speculazioni basate sulla presunzione delle intenzioni avversarie. L’assenza di prove pubbliche inconfutabili sui sistemi d’arma nascosti si scontra con un problema ancora più profondo di natura giuridica e amministrativa. Lo spazio rimane un dominio poveramente governato, una sorta di far west cosmico privo di un ente centrale incaricato di regolare il traffico orbitale o di sanzionare i comportamenti irresponsabili. Senza una torre di controllo globale e in assenza di trattati vincolanti aggiornati alle tecnologie del ventunesimo secolo, la linea di demarcazione tra la legittima esplorazione commerciale e l’escalation militare continua ad assottigliarsi, lasciando l’umanità esposta al rischio di perdere definitivamente l’accesso pacifico alle stelle.