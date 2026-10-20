Dramma sul volo ITA Airways Parigi-Roma: passeggera muore dopo un malore, inutile l’atterraggio d’emergenza

Tragedia a bordo di un volo ITA Airways diretto da Parigi a Roma. Una passeggera australiana di 61 anni è morta dopo essere stata colta da un malore durante il viaggio, nonostante i tentativi di soccorso effettuati a bordo e l’atterraggio di emergenza disposto dal pilota all’aeroporto di Zurigo. La donna è deceduta sull’ambulanza aeroportuale, dopo che l’aereo era stato fatto atterrare nella città svizzera per consentire un intervento sanitario il più rapido possibile. Il drammatico episodio si è verificato lunedì 19 ottobre 2026. A confermare l’accaduto sono fonti della compagnia aerea, che hanno ricostruito le operazioni di assistenza attivate immediatamente dopo il malore della passeggera.

Malore sul volo ITA Airways da Parigi a Roma: soccorsa una donna di 61 anni

Il volo ITA Airways era partito da Parigi ed era diretto a Roma quando una donna di nazionalità australiana, di 61 anni, ha accusato un malore che ha richiesto l’immediato intervento del personale di bordo. Secondo quanto confermato da fonti della compagnia, le procedure di soccorso sono state attivate senza ritardi. L’equipaggio è intervenuto per prestare assistenza alla passeggera, potendo contare anche sulla presenza di due medici che viaggiavano sullo stesso aereo. La donna è stata quindi assistita durante il volo attraverso gli interventi di emergenza, effettuati anche con l’impiego del defibrillatore, nel tentativo di fronteggiare la grave situazione sanitaria.

Atterraggio di emergenza a Zurigo per consentire i soccorsi

Contemporaneamente alle operazioni di assistenza a bordo, il pilota ha disposto un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Zurigo, modificando la destinazione del volo che avrebbe dovuto raggiungere Roma. La decisione è stata presa con l’obiettivo di garantire alla passeggera un’assistenza sanitaria nel minor tempo possibile, permettendo l’intervento dei soccorsi aeroportuali dopo l’atterraggio. La deviazione verso lo scalo svizzero ha rappresentato un passaggio fondamentale nella gestione dell’emergenza, mentre l’equipaggio e i due medici presenti tra i passeggeri erano già intervenuti per assistere la sessantunenne.

La passeggera australiana muore sull’ambulanza aeroportuale a Zurigo

Nonostante la tempestiva attivazione dei soccorsi e la decisione di interrompere il collegamento aereo tra Parigi e Roma, per la donna non c’è stato nulla da fare. La passeggera di 61 anni è deceduta sulla pista dell’aeroporto di Zurigo, all’interno dell’ambulanza aeroportuale, dove era stata assistita dopo l’atterraggio di emergenza. Il decesso è stato confermato dalle fonti di ITA Airways, che hanno riferito dell’immediata attivazione delle procedure previste per fronteggiare il malore verificatosi durante il viaggio.

Volo Parigi-Roma, l’intervento dell’equipaggio e dei due medici presenti a bordo

La vicenda si è conclusa tragicamente nonostante il coinvolgimento di più figure nelle operazioni di emergenza. A bordo dell’aereo, infatti, il personale di ITA Airways ha potuto avvalersi dell’aiuto di due medici che si trovavano tra i passeggeri. L’utilizzo del defibrillatore ha fatto parte degli interventi messi in atto per assistere la donna, mentre il pilota ha provveduto a raggiungere l’aeroporto di Zurigo per rendere possibile un soccorso sanitario a terra. Una sequenza di interventi che, purtroppo, non è riuscita a evitare il decesso della passeggera australiana. Il viaggio iniziato da Parigi e diretto verso la capitale italiana si è così trasformato in una tragedia, conclusasi nello scalo aeroportuale svizzero il 19 ottobre.