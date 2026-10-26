Ebola in Congo, quasi 10mila contagi e oltre 4.800 morti

La Repubblica Democratica del Congo registra un nuovo aumento dei casi di Ebola, che hanno raggiunto quota 9.964, con un bilancio complessivo di 4.841 vittime. È quanto emerge dall’ultimo rapporto quotidiano dell’Istituto nazionale di sanità pubblica, secondo cui nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 88 nuovi contagi, 38 decessi e 24 guarigioni. I dati confermano la gravità dell’epidemia, iniziata lo scorso aprile e caratterizzata da una diffusione che desta crescente preoccupazione a livello internazionale. A rendere più complessa la gestione dell’emergenza è la mancanza di strumenti specifici autorizzati contro il ceppo Bundibugyo, responsabile dell’attuale epidemia. Al momento, infatti, non risultano ufficialmente autorizzati né un vaccino né un trattamento mirato contro questa variante del virus.