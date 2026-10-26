Ebola, paziente evacuata dalla Nigeria alla Svizzera

L’unico caso confermato in Nigeria dell’attuale epidemia di Ebola è stato trasferito in aereo da Abuja alla Svizzera, Paese di cui la paziente, una donna di 42 anni, è cittadina. Moglie di un dipendente dell’ambasciata svizzera nella capitale nigeriana, aveva viaggiato in Uganda con il marito prima di rientrare in Nigeria. Le sue condizioni sono in netto miglioramento. “È stabile, cosciente e in grado di comunicare. I risultati degli esami di laboratorio si stanno avvicinando ai valori di riferimento“, ha dichiarato il Ministro della Salute nigeriano, Muhammad Ali Pate, precisando tuttavia che questo non esclude la possibilità che la donna sia ancora contagiosa. Le autorità sanitarie hanno individuato 53 persone entrate in contatto con la paziente e stanno monitorando il rischio di ulteriori contagi. Tra gli esperti nigeriani resta la preoccupazione per l’intervallo tra l’arrivo della donna nel Paese, il 3 ottobre, e la diagnosi, annunciata il 20 ottobre.