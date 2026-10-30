El Niño e vortice polare, un intreccio decisivo per l’inverno 2026-2027: il Pacifico si scalda ancora e le mappe delineano scenari diversi tra Nord America ed Europa

Il Pacifico equatoriale si sta scaldando con una forza che potrebbe rendere l’episodio di El Niño in corso uno dei più intensi degli ultimi decenni, ma il segnale oceanico non si traduce in una previsione automatica del tempo per ogni area del pianeta. La distribuzione delle temperature marine, la risposta dell’atmosfera tropicale, la circolazione del vortice polare e le dinamiche dell’Atlantico concorrono a costruire scenari diversi da una regione all’altra; le mappe disponibili suggeriscono così un novembre dall’andamento articolato, con un segnale più leggibile sul Nord America e una circolazione europea che, almeno nella prima parte del mese, non ricalca lo schema più atteso durante un forte El Niño.

Un Pacifico sempre più caldo, con il massimo atteso tra fine autunno e inizio inverno

La mappa NOAA del 27 ottobre mostra temperature superficiali del mare ben superiori alla media in gran parte del Pacifico, con le anomalie più marcate lungo la fascia equatoriale orientale, dalla zona centrale fino alle coste sudamericane, dove localmente i valori superano di diversi gradi la climatologia di riferimento. È la disposizione tipica di un evento di El Niño in forte sviluppo e il confronto con le aree tropicali circostanti aiuta a capire perché non si tratti soltanto di un riscaldamento localizzato, ma di una modifica estesa del serbatoio di calore oceanico sul quale si forma la circolazione atmosferica.

È utile, però, distinguere la carta delle anomalie marine dall’indice Niño 3.4, che misura la temperatura media in una porzione specifica del Pacifico equatoriale e costituisce uno dei parametri più utilizzati per classificare l’intensità dell’evento. Secondo la discussione diagnostica NOAA dell’8 ottobre, l’anomalia osservata era di circa +2,1°C in Niño 3.4, mentre raggiungeva +3,0°C in Niño 3 e +3,9°C in Niño 1+2, settore più vicino alle coste del Sud America; l’agenzia stimava inoltre un’alta probabilità di un evento forte o molto forte almeno fino all’inverno boreale. Le proiezioni stagionali indicano quindi un possibile picco tra la fine dell’autunno e l’inizio dell’inverno, ma i valori superiori a +3°C vanno riferiti all’indice o all’area geografica corretti e non attribuiti indistintamente a tutta la regione Niño 3.4.

L’importanza di El Niño deriva dal fatto che il riscaldamento del mare modifica anche la distribuzione dei temporali e delle precipitazioni tropicali, influenzando la circolazione di Walker, cioè il grande sistema di correnti ascendenti e discendenti che attraversa i tropici. In questa fase le acque più calde e la convezione tendono a spostarsi verso il Pacifico centrale e orientale, mentre sull’Indonesia e su parte del Pacifico occidentale prevalgono condizioni più stabili e una minore attività convettiva; le perturbazioni tropicali possono così generare onde atmosferiche capaci di propagarsi verso le medie latitudini e di condizionare la corrente a getto e la posizione di anticicloni e depressioni.

Questo collegamento è una delle ragioni per cui El Niño costituisce un importante fattore di prevedibilità stagionale, ma la sua influenza non è uniforme: i segnali risultano in genere più riconoscibili su alcune aree del Pacifico e del Nord America, mentre in Europa vengono rielaborati dalle oscillazioni dell’Atlantico, dalle condizioni iniziali dell’atmosfera e da altri fattori, che possono rafforzarli, attenuarli o persino modificarne la direzione. Anche per questo le anomalie stagionali descrivono probabilità e tendenze medie, non la sequenza dei singoli episodi di freddo, pioggia o neve.

Vortice polare: una possibile inversione dei venti, ancora da confermare

Tra gli elementi che potrebbero influenzare l’avvio dell’inverno compare anche la previsione ECMWF per la stratosfera del 4 novembre. La mappa a 10 hPa mostra un’anomalia positiva di geopotenziale molto estesa sul settore canadese e nordamericano, associata a un forte riscaldamento stratosferico, mentre sul lato opposto del vortice compaiono anomalie negative; nel riquadro dei parametri è indicata una media del vento zonale a 60°N pari a -0,3 m/s, un valore appena inferiore allo zero che segnala una possibile inversione dei venti occidentali.

Un’inversione dei venti zonali a 10 hPa e 60°N è uno dei criteri usati per identificare un riscaldamento stratosferico improvviso maggiore, ma la mappa rappresenta una previsione relativa a una singola scadenza e non dimostra, da sola, che l’evento sia già avvenuto o che la circolazione stratosferica resterà invertita. Servono l’evoluzione dei giorni successivi e la verifica dell’andamento medio dei venti; anche qualora il riscaldamento si concretizzasse, un eventuale effetto sulla troposfera potrebbe manifestarsi con ritardo e non implicherebbe automaticamente un’ondata di gelo in Italia.

La possibile interazione tra un El Niño eccezionalmente intenso e un vortice polare perturbato rende lo scenario ancora più complesso: i due segnali possono influire sulla propagazione delle onde planetarie e sulla circolazione delle medie latitudini, ma non vanno sommati come se producessero una risposta lineare e certa. L’esito dipenderà anche dalla persistenza delle anomalie e dal modo in cui il segnale stratosferico riuscirà, eventualmente, a propagarsi verso gli strati più bassi dell’atmosfera.

La prima decade di novembre: il Nord America sotto una circolazione mite

La media ECMWF AIFS per il periodo 1-11 novembre mostra sul Nord America un profondo avvallamento della circolazione sul Pacifico settentrionale e un promontorio anticiclonico che si estende sul Canada e sugli Stati Uniti centro-settentrionali. Questa configurazione favorirebbe l’afflusso di masse d’aria relativamente miti verso gran parte del Canada meridionale e degli Stati Uniti settentrionali, mentre il settore sudoccidentale statunitense risulterebbe più vicino a una circolazione depressionaria e potrebbe sperimentare condizioni meno miti e più instabili. Il quadro medio non esclude brevi incursioni fredde, perché una carta riferita a undici giorni riassume l’andamento prevalente e non descrive ogni oscillazione quotidiana: anche durante una fase complessivamente mite, un temporaneo affondo del getto può portare aria più fredda sulla valle dell’Ohio, sul Medio Atlantico o sul Nord-Est interno, come suggerisce l’episodio intravisto intorno al 7 novembre. Le anomalie di geopotenziale indicano la forma generale della circolazione, mentre i dettagli sulle precipitazioni richiedono mappe specifiche e non possono essere ricavati con precisione dalla sola carta a 500 hPa.

Per l’Europa, la stessa media mostra un disegno differente: un promontorio di alta pressione si svilupperebbe sull’Atlantico nordorientale e sui settori occidentali e nordoccidentali del continente, mentre anomalie depressionarie interesserebbero più facilmente l’Europa orientale e parte dei settori meridionali. Ne deriverebbe una configurazione di blocco, con le correnti perturbate costrette a seguire traiettorie meno lineari e con una maggiore probabilità di discese settentrionali o nordorientali verso l’Europa centrale e meridionale. Le temperature potrebbero così risultare inferiori alla media in alcune aree centrali, orientali e meridionali del continente, mentre l’andamento delle precipitazioni dipenderebbe dalla posizione esatta delle depressioni e dal loro spostamento. L’assetto rappresentato dalle mappe appare diverso da quello che molti associano ai precedenti episodi di El Niño intenso, ma questo confronto non basta a stabilire che la circolazione resterà bloccata per tutto il mese: si tratta della media prevista per una finestra di undici giorni, non di una previsione puntuale valida per ogni giornata.

Metà novembre: il segnale nordamericano si rafforza, quello europeo resta meno leggibile

Nella parte centrale del mese, le tendenze descritte mantengono sul Nord America tre protagonisti: l’alta pressione sul Canada, una depressione sul Pacifico settentrionale e una fascia depressionaria che potrebbe estendersi dagli Stati Uniti meridionali e sudorientali verso l’Atlantico. In questa disposizione le anomalie positive di temperatura avrebbero maggiori probabilità di concentrarsi sul Canada e sugli Stati Uniti centro-settentrionali, mentre il settore meridionale sarebbe più esposto al passaggio di sistemi perturbati e a condizioni meno miti. Le precipitazioni potrebbero risultare più frequenti sugli Stati Uniti occidentali, compresa la California, e in Florida, mentre il segnale medio diventerebbe più asciutto sui Grandi Laghi e sul Canada orientale. Sono indicazioni su aree molto vaste e non descrivono la posizione o l’intensità delle singole perturbazioni, ma il disegno generale è coerente con una corrente a getto che separa il settore settentrionale più mite da una fascia meridionale maggiormente interessata dalle basse pressioni.

Sul continente europeo il quadro di metà novembre è meno definito e il segnale appare frammentato tra una possibile area depressionaria sull’Atlantico e un’altra sui settori nordorientali, con un promontorio anticiclonico tra le due. A questa distanza temporale non è possibile stabilire con sicurezza quale di queste strutture prevarrà né quali regioni saranno interessate dai passaggi perturbati; la circolazione atlantica può infatti modificare rapidamente il quadro europeo, rendendo la risposta del continente a El Niño meno diretta rispetto a quella osservata sul Nord America.

Fine novembre: contrasto termico sul Nord America, Europa divisa tra ovest ed est

Nell’ultima settimana di novembre, la proiezione ECMWF per le temperature a 850 hPa mostra anomalie positive sul Canada e su parte degli Stati Uniti settentrionali, mentre valori più bassi della media si estendono su alcune aree degli Stati Uniti centrali e meridionali. Il segnale suggerisce un contrasto termico più netto rispetto all’inizio del mese, con il settore settentrionale relativamente mite e quello centro-meridionale più esposto a incursioni d’aria fredda o a una maggiore attività perturbata. La carta delle anomalie termiche, tuttavia, non è una mappa degli accumuli di neve e non indica quanto manto nevoso si formerà al suolo. Perché si verifichino nevicate servono precipitazioni, temperature sufficientemente basse lungo l’intera colonna atmosferica e condizioni locali favorevoli; le proiezioni possono suggerire aree potenzialmente più esposte, ma non consentono di trasformare una tendenza mensile in una previsione dello spessore della neve.

Anche sull’Europa la mappa di geopotenziale per il periodo 22-29 novembre presenta una divisione tra occidente e oriente: anomalie positive interessano l’Europa occidentale e parte del bacino atlantico, mentre valori più bassi si estendono sull’Europa orientale e nordorientale. Se il disegno venisse confermato, i settori occidentali e centrali potrebbero restare più spesso sotto l’influenza di correnti atlantiche miti, mentre verso est e sudest potrebbero scendere masse d’aria più fredde, accompagnate da una maggiore variabilità. La distanza tra le aree di alta e bassa pressione sarà determinante anche per le precipitazioni: un flusso atlantico più attivo potrebbe favorire piogge sull’Europa nordoccidentale e, in alcune fasi, su quella sudoccidentale, mentre l’evoluzione dei settori centrali e orientali dipenderebbe dalla posizione dei minimi depressionari. Per l’Italia, la carta non fornisce elementi sufficienti per stabilire in anticipo dove pioverà, quanta neve cadrà o se prevarrà il freddo, perché questi dettagli dipenderanno da configurazioni più ravvicinate e dalla traiettoria dei singoli sistemi.

Che cosa aspettarsi dall’inverno 2026-2027

Le prospettive stagionali delineano per il Nord America uno scenario potenzialmente più leggibile: un Canada e una parte degli Stati Uniti settentrionali con maggiori probabilità di temperature superiori alla media, contrapposti a un settore meridionale più esposto alle perturbazioni e alle piogge. In alcuni periodi le occasioni per tempeste invernali e nevicate potrebbero concentrarsi sulle pianure centrali e meridionali e su alcune aree interne del Medio Atlantico, mentre tra gennaio e febbraio il segnale freddo potrebbe estendersi verso parte degli Stati Uniti centrali e orientali.

Per l’Europa, invece, l’eventuale prevalenza di depressioni sull’Atlantico e sui settori nordoccidentali potrebbe favorire correnti occidentali o sudoccidentali e un afflusso più mite su buona parte del continente, pur lasciando aperta la possibilità di fasi fredde verso l’Europa orientale o sudorientale. Non è una contraddizione rispetto al blocco atteso nella prima decade di novembre: le due mappe riguardano periodi diversi e la circolazione può cambiare più volte nel corso della stagione.

Il segnale europeo resta dunque meno affidabile e non permette di trarre conclusioni dettagliate per l’Italia, tanto meno su neve e piogge nelle singole regioni. I prodotti stagionali descrivono anomalie medie su settimane o mesi e non anticipano la successione delle perturbazioni né le temperature di una specifica giornata; anche ECMWF sottolinea che le previsioni stagionali sono basate su insiemi di simulazioni e che la loro capacità varia sensibilmente da una regione all’altra.

Il messaggio delle mappe è quindi duplice: El Niño potrebbe imprimere un’impronta importante all’inverno nordamericano, mentre la risposta europea rimane condizionata da una circolazione più complessa, nella quale contano anche l’Atlantico e l’eventuale evoluzione del vortice polare. La forza del fenomeno oceanico rende il segnale climatico più evidente, ma non cancella l’incertezza delle previsioni a lungo termine e non consente, da sola, di stabilire che tipo di inverno vivrà l’Italia.