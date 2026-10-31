El Niño, nuove regole per i transiti nel Canale di Panama

L’Autorità del Canale di Panama introduce nuove disposizioni per la prenotazione dei transiti e per l’accesso al programma ambientale NetZero, con l’obiettivo di ottimizzare i flussi del commercio internazionale e gestire le persistenti criticità legate alla disponibilità d’acqua. Le nuove misure prevedono che i posti disponibili per il transito attraverso le chiuse Neopanamax siano assegnati mediante una competizione speciale, che darà priorità alle navi portacontainer e alle unità destinate al trasporto di gas e veicoli. Una scelta volta a favorire le principali rotte commerciali e rendere più efficiente la gestione del traffico marittimo.

Resta tuttavia critica la situazione idrica. L’amministrazione del Canale ha infatti confermato il persistere del deficit provocato dal fenomeno climatico El Niño, che tra maggio e settembre ha determinato una riduzione delle precipitazioni pari al 30%. In questo scenario, la prenotazione anticipata continua a rappresentare l’unico strumento per assicurarsi il passaggio, evitando lunghe attese e ritardi.

Novità anche sul fronte ambientale: dal primo novembre le navi al loro primo transito potranno richiedere ispezioni preliminari direttamente all’estero, così da poter concorrere ai vantaggi previsti dal programma NetZero. Le tariffe per le verifiche varieranno in base all’area geografica, partendo da 14mila dollari in America e raggiungendo i 28mila dollari in Asia e Africa.

Nonostante le difficoltà legate alla gestione delle risorse idriche, il Canale continua a registrare risultati economici positivi. Nel 2026 i ricavi hanno raggiunto quota 6,6 miliardi di dollari, con un incremento del 16,6%. Le nuove disposizioni si inseriscono dunque in una strategia che punta a conciliare efficienza logistica, sostenibilità ambientale e redditività, in un contesto in cui il clima continua a rappresentare una delle principali sfide per una delle infrastrutture marittime più importanti al mondo.