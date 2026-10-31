Emergenza sanitaria, volo d’urgenza da Cagliari a Venezia dell’Aeronautica Militare | FOTO

Un volo sanitario d’urgenza per assicurare a una donna di 50 anni il trasferimento in tempi rapidi dall’ospedale Brotzu di Cagliari all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova. È l’intervento effettuato nella serata di venerdì 30 ottobre dall’Aeronautica Militare, che ha messo a disposizione un Gulfstream G-650 del 31° Stormo, con sede a Ciampino. La richiesta di trasporto è arrivata dalla Prefettura di Cagliari. Dopo le operazioni di imbarco presso lo scalo aeroportuale sardo, la paziente è partita alla volta di Venezia, accompagnata e costantemente assistita durante il volo da un’équipe medica.

Una volta atterrato all’aeroporto di Venezia, l’aeromobile ha consentito di completare la prima fase del trasferimento. La donna è stata quindi affidata al personale sanitario presente sul posto e successivamente trasportata in ambulanza all’ospedale universitario di Padova, destinazione finale della missione. Come previsto per questo tipo di interventi, il volo è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, responsabile della gestione e del coordinamento delle attività della flotta dei velivoli di Stato.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività che l’Aeronautica Militare svolge quotidianamente a sostegno della collettività, garantendo il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti che necessitano di raggiungere strutture ospedaliere specializzate in tempi rapidi. Un servizio assicurato attraverso la disponibilità di equipaggi e aeromobili pronti a intervenire, anche in situazioni di particolare necessità. Oltre al 31° Stormo di Ciampino, contribuiscono a queste missioni il 15° Stormo di Cervia, la 46ª Brigata Aerea di Pisa e il 14° Stormo. Una rete operativa che conferma il ruolo della Forza Armata non soltanto nella difesa e nella sicurezza, ma anche nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione.