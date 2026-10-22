Emissioni di metano, l’Europa rinvia di tre anni le nuove regole sulle importazioni di petrolio e gas

Il Parlamento Europeo ha votato giovedì a favore di un rinvio di tre anni delle regole dell’Unione Europea sulle emissioni di metano relative alle importazioni di petrolio e gas. Una decisione che segna un cambiamento significativo rispetto alle ipotesi iniziali e che arriva dopo un’intensificazione delle pressioni esercitate da diversi governi, tra cui quelli di Italia, Francia e Stati Uniti. A riportare la notizia è Reuters, secondo cui il rinvio approvato dall’Europarlamento è decisamente più lungo rispetto a quello previsto fino a poche settimane fa. L’orientamento iniziale dell’Unione Europea era infatti quello di posticipare di un solo anno l’applicazione delle disposizioni, ma il confronto politico ha portato a una soluzione diversa, con uno slittamento complessivo di tre anni.

Dal rinvio di un anno a quello di tre anni: cosa è cambiato nell’UE

Il dato politicamente più rilevante riguarda proprio l’estensione del rinvio. Fino a poche settimane fa, secondo quanto riferito dall’agenzia Reuters, l’Unione Europea sembrava orientata verso una proroga limitata a dodici mesi. Successivamente, però, si è intensificata l’attività di pressione finalizzata a ottenere un differimento più consistente delle norme europee sulle emissioni di metano. La votazione di giovedì ha segnato quindi il passaggio da un’ipotesi di rinvio annuale a una proroga triennale, aumentando di altri due anni il periodo di slittamento rispetto alla prospettiva iniziale. Al centro della decisione ci sono le disposizioni comunitarie che riguardano le emissioni di metano associate alle importazioni energetiche, un tema che interessa direttamente i rapporti tra l’Unione Europea e i Paesi coinvolti negli scambi internazionali di petrolio e gas.

Italia, Francia e Repubblica Ceca tra i governi che hanno spinto per il rinvio

La decisione del Parlamento Europeo è maturata in un contesto caratterizzato da crescenti pressioni politiche. Secondo Reuters, tra i governi che hanno sostenuto la richiesta di un rinvio più lungo figurano Italia, Francia e Repubblica Ceca. Un ruolo nelle pressioni per lo slittamento delle regole viene attribuito anche agli Stati Uniti, a conferma della dimensione internazionale della questione e dell’interesse che le normative europee sulle importazioni di petrolio e gas rivestono anche al di fuori dei confini dell’Unione. L’intensificazione del lobbying nelle ultime settimane ha accompagnato il cambiamento di orientamento sul calendario delle disposizioni europee. Il risultato della votazione rappresenta dunque un passaggio rilevante nel confronto sulle politiche energetiche e ambientali dell’UE, con diversi governi che hanno sostenuto un rinvio più ampio rispetto a quello inizialmente previsto.

Petrolio e gas, la decisione europea sulle regole per le emissioni di metano

Il provvedimento riguarda specificamente le regole UE sulle emissioni di metano per le importazioni di petrolio e gas. È su questo ambito della normativa europea che si concentra la decisione approvata giovedì dagli eurodeputati. Il passaggio parlamentare evidenzia il peso assunto dalle richieste di diversi governi nel confronto sul calendario di applicazione delle disposizioni. La prospettiva di una proroga di un anno, considerata fino a poche settimane fa, ha infatti lasciato spazio a un rinvio tre volte più lungo. Con il voto del Parlamento Europeo, il confronto sulle emissioni di metano nel settore energetico registra così una svolta significativa: il differimento triennale sostenuto dalle pressioni internazionali ha prevalso sull’ipotesi iniziale di uno slittamento limitato a dodici mesi.