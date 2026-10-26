Energia, la Moldavia punta sul gas russo per ridurre i costi: intesa annunciata con Mosca

Possibile svolta sul fronte dell’approvvigionamento energetico della Moldavia, alle prese con una situazione di emergenza legata all’aumento dei prezzi del gas e ai rischi per la continuità delle forniture. Igor Dodon, ex presidente della Repubblica moldava e attuale leader del Partito Socialista moldavo, ha annunciato il raggiungimento di un’intesa con la Russia per consentire la ripresa delle forniture di gas russo verso il Paese, con l’obiettivo di ottenere condizioni economiche più favorevoli. L’annuncio è arrivato attraverso Telegram, dove Dodon ha dichiarato: “sono stati raggiunti degli accordi per riprendere le forniture di gas russo alla Moldavia”. La prospettiva riguarda direttamente il mercato energetico moldavo, in una fase particolarmente delicata per la sicurezza degli approvvigionamenti. L’intesa annunciata dall’ex capo dello Stato punta infatti a rendere nuovamente disponibile gas proveniente dalla Russia a prezzi più convenienti, attraverso un percorso che richiede ancora il coinvolgimento di un operatore economico e il completamento delle procedure necessarie.

Accordo con Mosca, le procedure per riportare il gas russo al confine moldavo

Secondo quanto riferito da Igor Dodon, l’accordo raggiunto con la parte russa rappresenta il primo passaggio di un’iniziativa che dovrà essere sviluppata sul piano operativo. La fase successiva prevede l’individuazione di un soggetto economico in grado di portare avanti le procedure richieste per rendere possibile l’arrivo del combustibile. “Abbiamo raggiunto un’intesa con la Russia e ora stiamo lavorando per individuare un operatore economico che aiuteremo a completare tutte le procedure necessarie, garantendo così l’arrivo di gas russo a un prezzo più conveniente fino al confine della Moldavia”, ha scritto l’ex presidente su Telegram. Al centro dell’iniziativa si trova dunque la possibilità di assicurare forniture energetiche a costi inferiori, portando il gas russo fino al confine moldavo. L’individuazione dell’operatore economico costituisce il passaggio sul quale si concentra attualmente il lavoro annunciato da Dodon, con l’obiettivo di tradurre l’intesa politica ed economica in un meccanismo di approvvigionamento.

Emergenza energetica in Moldavia, lo stato di emergenza di 60 giorni

L’annuncio sull’intesa con la Russia arriva in un contesto segnato da forti preoccupazioni per il settore energetico nazionale. A settembre, infatti, in Moldavia è stato introdotto uno stato di emergenza energetica della durata di 60 giorni, una misura legata alle prospettive di ulteriori aumenti dei prezzi del gas e al possibile rischio di carenze nelle forniture di elettricità e carburante. Il provvedimento evidenzia la delicatezza della situazione degli approvvigionamenti, che non riguarda esclusivamente il gas naturale, ma coinvolge anche altre componenti essenziali del sistema energetico nazionale. Le previsioni di nuovi rincari e l’eventualità di difficoltà nella disponibilità di energia elettrica e carburanti hanno infatti determinato l’introduzione del regime emergenziale. In questo scenario, la possibilità di ottenere gas russo a condizioni economiche più vantaggiose assume un’importanza particolare. L’iniziativa annunciata da Dodon si inserisce proprio nel quadro delle difficoltà energetiche attraversate dal Paese, ponendo al centro la questione dei prezzi e della disponibilità delle forniture.

Dodon sfida le autorità moldave: “presto proposte concrete sulle forniture di gas”

L’ex presidente ha accompagnato l’annuncio dell’accordo con Mosca con una presa di posizione nei confronti delle autorità moldave, chiamate a confrontarsi con la prospettiva di nuove forniture di gas a prezzi inferiori. “Voglio proprio vedere come faranno le autorità a rifiutare un’offerta che potrebbe garantire alla Moldavia condizioni di fornitura del gas più vantaggiose”, ha affermato Dodon. Le parole del leader socialista pongono la questione energetica anche sul piano del confronto politico interno, concentrando l’attenzione sulla convenienza economica dell’offerta annunciata e sulle decisioni che le istituzioni moldave saranno chiamate ad assumere. Dodon ha inoltre anticipato che nel prossimo futuro presenterà proposte concrete relative all’iniziativa. Il passaggio successivo sarà quindi legato alla definizione degli aspetti operativi dell’intesa, a partire dall’individuazione dell’operatore economico incaricato di completare le procedure per l’arrivo del gas russo al confine della Moldavia. L’annuncio apre così una nuova fase nella discussione sulle forniture energetiche moldave, mentre resta centrale l’esigenza di affrontare il rischio di ulteriori rincari del gas e le possibili difficoltà di approvvigionamento che hanno portato all’introduzione dello stato di emergenza.