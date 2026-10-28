Energia, le ultime da Tajani: dal nucleare agli aiuti alle imprese, duro attacco all’Unione Europea

Il Governo italiano rilancia la propria strategia energetica, puntando sul nucleare per ridurre la dipendenza dall’estero, su nuovi interventi a sostegno delle imprese e su una revisione delle politiche europee in materia di energia. A delineare le priorità dell’esecutivo è stato il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, intervenuto al congresso annuale di Confindustria Energia, durante il quale ha annunciato la volontà di estendere l’Energy release anche alle piccole e medie imprese e ha rivolto dure critiche all’Unione Europea per alcune scelte legate al Green Deal.

Energia, Tajani annuncia nuovi interventi per le piccole e medie imprese

Uno dei principali annunci riguarda il sostegno al sistema produttivo italiano. Il Governo intende ampliare le possibilità di accesso agli strumenti di supporto energetico, coinvolgendo anche le piccole e medie imprese e non soltanto le grandi aziende. “Per quanto riguarda l’energia, ci saranno interventi a sostegno delle imprese, dando possibilità di avere un Energy release anche per le piccole e medie e non soltanto per le grandi imprese, utilizzando anche la flessibilità che ci è stata concessa dall’Unione Europea sul tema dell’energia”, ha dichiarato Tajani. Il vicepremier ha quindi confermato la volontà dell’esecutivo di sfruttare i margini di flessibilità concessi dall’Unione Europea per rafforzare gli interventi a favore delle attività produttive. L’obiettivo è estendere l’accesso all’Energy release, includendo anche le aziende di dimensioni più contenute.

Il Governo punta sul nucleare per ridurre la dipendenza energetica dall’estero

Un altro tema centrale dell’intervento di Tajani riguarda il futuro dell’energia nucleare in Italia. Il ministro degli Esteri ha ribadito la scelta strategica del Governo di puntare su questa fonte energetica per rafforzare l’autonomia nazionale e ridurre la dipendenza dagli approvvigionamenti esteri. “Questo governo ha impresso una svolta con la scelta del nucleare, non possiamo pensare di essere dipendenti dagli altri”, ha affermato il vicepremier, sottolineando la necessità di una maggiore indipendenza energetica del Paese. Tajani ha tuttavia riconosciuto che il percorso verso il nucleare richiederà tempi non immediati. Si tratta di una strategia di lungo periodo che dovrà essere accompagnata da ulteriori iniziative sul fronte energetico. Il ministro ha infatti precisato che “è una scelta che richiede tempo e nel frattempo stiamo lavorando perché ci sia sempre più libertà”. Il nucleare viene dunque indicato come uno degli elementi fondamentali della strategia energetica nazionale, con l’obiettivo di garantire all’Italia una maggiore autonomia rispetto agli altri Paesi.

Tajani attacca l’Unione Europea: critiche durissime al Green Deal

Nel corso del congresso di Confindustria Energia, il ministro degli Esteri ha espresso anche una forte delusione nei confronti delle politiche energetiche dell’Unione Europea, criticando apertamente alcune decisioni adottate dalle istituzioni comunitarie. Il riferimento è in particolare al Green Deal europeo, sul quale Tajani ha espresso un giudizio particolarmente severo. “Non possiamo non dirci delusi da quello che sta facendo e ha fatto l’Ue, alcune scelte sono scellerate”, ha dichiarato il vicepremier. Parole che evidenziano la distanza del ministro da alcune delle politiche energetiche europee e la volontà di sostenere un’impostazione maggiormente orientata all’autonomia nazionale e alle esigenze del sistema produttivo.

La strategia energetica del Governo tra nucleare, imprese e rapporti con Bruxelles

Le dichiarazioni di Antonio Tajani delineano una strategia che si sviluppa lungo tre direttrici: rafforzamento dell’autonomia energetica italiana, sostegno alle imprese e critica alle scelte europee sul Green Deal. Da una parte, il Governo conferma la volontà di puntare sul nucleare per ridurre la dipendenza dall’estero. Dall’altra, intende intervenire nel breve periodo a favore delle aziende, ampliando la possibilità di accedere all’Energy release anche alle piccole e medie imprese. Il rapporto con Bruxelles resta un elemento centrale di questa impostazione. Pur criticando duramente alcune scelte dell’Unione Europea in materia energetica, Tajani ha infatti sottolineato l’importanza di utilizzare la flessibilità concessa dalle istituzioni comunitarie per sostenere il sistema produttivo italiano.