Energia, l’Europa investe sul Mediterraneo: 4,5 miliardi di garanzie per le rinnovabili, obiettivo 25 miliardi entro il 2035

L’Unione europea punta sul Mediterraneo come area strategica per lo sviluppo delle energie rinnovabili e mette a disposizione fino a 4,5 miliardi di euro di garanzie per sostenere gli investimenti nelle tecnologie pulite, nelle infrastrutture elettriche e nelle interconnessioni energetiche. L’obiettivo è mobilitare fino a 25 miliardi di euro di investimenti entro il 2035, favorendo la partecipazione dei capitali privati e rafforzando la cooperazione energetica tra i Paesi del bacino mediterraneo. E’ questa la portata della nuova piattaforma di investimento T-MED, lanciata il 26 ottobre a Bruxelles dalla Commissione europea. L’iniziativa intende accelerare la realizzazione di progetti legati alla produzione di energia rinnovabile, allo sviluppo delle reti di trasmissione e all’impiego di tecnologie pulite, intervenendo su uno degli ostacoli principali agli investimenti: il rischio finanziario sostenuto dagli operatori.

Cos’è T-MED e come funzionano i 4,5 miliardi di garanzie europee

Il meccanismo alla base di T-MED prevede l’utilizzo di garanzie europee per ridurre il rischio associato al finanziamento dei progetti energetici e favorire l’afflusso di risorse private. La capacità di garanzia, che potrà raggiungere 4,5 miliardi di euro, sarà messa a disposizione nell’ambito del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+). Attraverso questo strumento, la Commissione europea punta a creare condizioni più favorevoli per gli investitori interessati a finanziare infrastrutture energetiche e iniziative industriali nel Mediterraneo. Le garanzie rappresentano quindi la leva finanziaria attraverso la quale attrarre capitali e sostenere operazioni di investimento di dimensioni superiori rispetto alle risorse impegnate direttamente nella copertura del rischio. Il traguardo fissato per il 2035 è significativo: mobilitare fino a 25 miliardi di euro destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, alle reti elettriche, alle interconnessioni e allo sviluppo delle tecnologie pulite. Accanto alla dimensione infrastrutturale, T-MED comprende anche un obiettivo occupazionale e formativo, con la previsione di formare o aggiornare professionalmente circa 10.000 lavoratori.

Il lancio a Bruxelles con il commissario europeo Dubravka Šuica

La piattaforma è stata presentata a Bruxelles dal commissario europea per il Mediterraneo Dubravka Šuica, nel corso di un evento dedicato alle opportunità di investimento nel settore dell’energia e delle tecnologie pulite. All’incontro hanno partecipato istituzioni finanziarie europee e internazionali, investitori privati e promotori di progetti, riuniti per individuare le iniziative che potrebbero beneficiare del sostegno della Commissione europea. La notizia del lancio è stata diffusa dalla Direzione generale per il Medio Oriente, il Nord Africa e il Golfo della Commissione europea, nell’ambito delle attività rivolte allo sviluppo delle relazioni e della cooperazione con i Paesi della regione. La piattaforma si inserisce in una prospettiva di integrazione energetica mediterranea che comprende non soltanto la costruzione di nuovi impianti per la produzione di energia pulita, ma anche il rafforzamento delle infrastrutture necessarie a trasportarla e distribuirla.

Egitto, investimento da 1,6 miliardi di euro per modernizzare la rete elettrica nazionale

Tra le iniziative già sostenute attraverso T-MED emerge un importante programma infrastrutturale in Egitto, dove è in corso un investimento da 1,6 miliardi di euro per la modernizzazione e l’espansione della rete elettrica nazionale. Il progetto prevede la realizzazione di sottostazioni elettriche all’avanguardia e linee di trasmissione avanzate, necessarie a potenziare la capacità della rete di integrare l’energia prodotta dagli impianti solari ed eolici situati nelle regioni del Mar Rosso e del Golfo di Suez. L’intervento riguarda un elemento essenziale della transizione energetica: la possibilità di trasportare efficacemente l’elettricità generata dalle fonti rinnovabili verso il sistema elettrico nazionale. Lo sviluppo della capacità produttiva, infatti, richiede infrastrutture adeguate per consentire l’immissione dell’energia nella rete e garantirne una distribuzione affidabile. Il programma egiziano punta in particolare a ridurre le perdite durante la trasmissione dell’elettricità, migliorare l’affidabilità delle forniture e rafforzare la sicurezza energetica del Paese. Tra gli effetti attesi figura anche il sostegno a uno sviluppo economico sostenibile, attraverso il potenziamento di infrastrutture fondamentali per il funzionamento del sistema energetico. La modernizzazione della rete nazionale assume inoltre una dimensione regionale. Il progetto dovrebbe contribuire a rafforzare la cooperazione nel settore elettrico e, in prospettiva, favorire il commercio e l’integrazione delle energie pulite nell’area mediterranea.

Ad Ain Sokhna il primo impianto di ammoniaca verde del Nord Africa: investimento da 575 milioni

Accanto agli investimenti nelle reti elettriche, un secondo progetto in Egitto evidenzia il collegamento tra lo sviluppo delle tecnologie pulite sulla sponda meridionale del Mediterraneo e il mercato dell’Unione europea. Ad Ain Sokhna, T-MED ha reso possibile la realizzazione del primo impianto di ammoniaca verde del Nord Africa, attraverso un’operazione dal valore complessivo di 575 milioni di euro. L’iniziativa si distingue per la presenza di un elettrolizzatore europeo, elemento centrale del progetto industriale. L’ammoniaca verde prodotta nell’impianto viene esportata verso il mercato dell’Unione europea, creando un collegamento commerciale nel settore delle tecnologie pulite tra l’Egitto e l’Europa. Il progetto di Ain Sokhna rappresenta così un’applicazione concreta della cooperazione energetica promossa attraverso T-MED: un investimento industriale localizzato nel Nord Africa, sostenuto da strumenti finanziari europei e collegato alla domanda del mercato comunitario.

Rinnovabili, interconnessioni e tecnologie pulite: la strategia energetica nel Mediterraneo fino al 2035

I progetti egiziani mostrano due differenti ambiti di intervento della nuova piattaforma europea. Da una parte, il rafforzamento delle reti elettriche, indispensabile per integrare una maggiore quantità di energia solare ed eolica nei sistemi nazionali. Dall’altra, lo sviluppo di nuove produzioni industriali legate alle tecnologie pulite, con sbocchi commerciali anche sul mercato europeo. La strategia di T-MED comprende entrambi questi settori e si estende alle interconnessioni energetiche, con l’obiettivo di sostenere una maggiore integrazione delle infrastrutture e delle produzioni rinnovabili nel Mediterraneo. In questo quadro, il ricorso alle garanzie dell’EFSD+ costituisce lo strumento finanziario attraverso cui la Commissione europea intende coinvolgere gli operatori privati e ampliare la capacità di investimento nei progetti energetici. Il programma guarda al 2035 come orizzonte per raggiungere il potenziale di 25 miliardi di euro di investimenti mobilitati, accompagnando la crescita delle infrastrutture e delle tecnologie pulite con la formazione e l’aggiornamento professionale di circa 10.000 lavoratori. Con il lancio della piattaforma a Bruxelles e i progetti già avviati in Egitto, T-MED mette dunque insieme strumenti finanziari, investimenti infrastrutturali e iniziative industriali, facendo della cooperazione energetica nel Mediterraneo uno degli ambiti di intervento della Commissione europea per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e delle tecnologie pulite.