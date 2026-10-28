Energia, maxi piano degli USA sul gas liquefatto: nuove regole e investimenti per accelerare i progetti

Gli Stati Uniti accelerano sul gas naturale liquefatto (GNL) con una nuova proposta normativa destinata a semplificare lo sviluppo delle infrastrutture energetiche, favorire l’espansione della capacità di esportazione e ridurre i costi operativi. L’iniziativa, annunciata oggi dalla Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA), si inserisce nella strategia dell’amministrazione del presidente Donald Trump per consolidare il primato americano nel mercato energetico internazionale, attraverso procedure più rapide e l’introduzione di tecnologie moderne negli impianti. Secondo il segretario ai Trasporti degli Stati Uniti, Sean Duffy, le modifiche proposte permetteranno agli operatori del settore di utilizzare soluzioni tecnologiche all’avanguardia, migliorando contemporaneamente gli standard di sicurezza e l’efficienza economica delle strutture. Il beneficio finanziario stimato è significativo: 100 milioni di dollari di risparmi ogni anno, una cifra che rappresenta uno degli elementi centrali della riforma.

GNL, gli Stati Uniti puntano a espandere ulteriormente il primato mondiale

La nuova iniziativa arriva in una fase di forte espansione dell’industria americana del gas naturale liquefatto. Gli Stati Uniti occupano già la prima posizione mondiale tra i Paesi esportatori di GNL e, secondo le previsioni, sono destinati ad aggiungere ulteriori 100 milioni di tonnellate metriche alla propria capacità produttiva entro la fine del decennio. Il rafforzamento di questo settore costituisce uno dei principali obiettivi della politica energetica di Donald Trump, che fin dal ritorno alla Casa Bianca ha posto il GNL al centro del proprio programma per il cosiddetto dominio energetico americano. L’amministrazione ha disposto la ripresa delle approvazioni per le esportazioni e avviato una semplificazione delle procedure di valutazione ambientale, considerate in passato uno degli elementi che rallentavano l’avanzamento dei progetti. L’obiettivo della Casa Bianca è favorire la realizzazione di nuove infrastrutture, incrementare la disponibilità di gas destinato ai mercati internazionali e sostenere lo sviluppo del comparto energetico nazionale, con una politica orientata anche alla riduzione dei costi per i consumatori.

Nuove regole PHMSA: tecnologie moderne e standard di sicurezza aggiornati

La proposta della PHMSA interviene direttamente sul quadro regolamentare relativo alla sicurezza degli impianti di GNL. In particolare, prevede l’aggiornamento delle disposizioni attraverso l’integrazione degli standard elaborati dalla National Fire Protection Association (NFPA), organismo di riferimento per le norme di prevenzione e protezione dagli incendi. Le nuove disposizioni riguardano diversi aspetti della realizzazione e del funzionamento delle infrastrutture, dalla localizzazione degli impianti alla loro progettazione, dalla costruzione fino alle attività di gestione e manutenzione. L’intenzione è adeguare le regole alle tecnologie disponibili, consentendo agli operatori di adottare soluzioni avanzate senza rinunciare ai requisiti di sicurezza. Sean Duffy ha sottolineato i benefici economici attesi dall’introduzione delle nuove disposizioni, affermando: “l’impiego di queste tecnologie – ha aggiunto – genererà un risparmio di 100 milioni di dollari all’anno”. Il segretario ai Trasporti ha inoltre collegato l’intervento normativo alla strategia complessiva della Casa Bianca per rafforzare l’industria energetica americana: “Revisionando queste norme fondamentali per accogliere le tecnologie moderne – ha spiegato Duffy –, possiamo consolidare in sicurezza il dominio energetico dell’America, ridurre i costi e creare opportunità economiche per milioni di dollari a beneficio di uomini e donne che lavorano nel nostro settore energetico”.

Mercato globale del gas, cresce la ricerca di forniture alternative dopo il conflitto con l’Iran

L’accelerazione americana sul GNL si colloca in un contesto internazionale caratterizzato da una crescente attenzione alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici. Gli acquirenti globali stanno infatti cercando di diversificare le proprie fonti di fornitura, soprattutto dopo le interruzioni delle spedizioni provenienti dal Golfo determinate dal conflitto che ha coinvolto Stati Uniti, Israele e Iran. Questa situazione ha rafforzato l’importanza strategica dei Paesi in grado di garantire esportazioni di gas naturale liquefatto verso i mercati internazionali. Gli Stati Uniti, già leader mondiali del settore, puntano a consolidare ulteriormente la propria posizione attraverso l’ampliamento della capacità produttiva e lo sviluppo di nuovi terminali. Trump ha presentato gli investimenti nelle infrastrutture per il GNL anche come uno strumento per rafforzare la sicurezza nazionale e gli scambi commerciali con i partner internazionali. La politica energetica americana assume così una dimensione che va oltre l’espansione industriale, inserendosi nelle dinamiche geopolitiche e commerciali legate alla disponibilità di gas sui mercati mondiali.

Cheniere e Venture Global LNG accelerano sui nuovi progetti energetici

L’indirizzo favorevole allo sviluppo energetico adottato dall’amministrazione Trump ha già prodotto effetti sulle strategie dei principali operatori del settore. Aziende come Cheniere e Venture Global LNG, tra i maggiori esportatori americani di gas naturale liquefatto, hanno annunciato l’avvio delle procedure autorizzative per una capacità di GNL corrispondente a quella che ritengono di poter effettivamente realizzare. Alla base di queste decisioni vi è la maggiore certezza normativa garantita dall’attuale amministrazione, un elemento che consente alle società di programmare lo sviluppo delle infrastrutture in un quadro regolamentare considerato più favorevole agli investimenti. Nei quasi due anni trascorsi dall’insediamento dell’amministrazione Trump, negli Stati Uniti si è registrata un’ondata di progetti di GNL che hanno raggiunto la decisione finale di investimento, passaggio fondamentale per procedere con la realizzazione delle infrastrutture. Il volume complessivo di questi investimenti riguarda una capacità superiore a 50 milioni di tonnellate metriche di GNL all’anno, un dato che evidenzia la portata dell’espansione programmata dall’industria americana e il peso delle decisioni già assunte dagli operatori.

Delfin LNG, il progetto del primo impianto galleggiante americano e il nodo del gasdotto

Tra i progetti che hanno raggiunto la decisione finale di investimento figura Delfin LNG, destinato a diventare il primo impianto galleggiante statunitense per l’esportazione di gas naturale liquefatto. L’iniziativa rappresenta uno degli sviluppi del settore, ma deve ancora affrontare una questione autorizzativa rilevante. In seguito a un’esplosione avvenuta all’inizio del 2026, la PHMSA non ha infatti ancora concesso pubblicamente il via libera all’operatività del gasdotto necessario per trasportare il gas naturale verso la struttura galleggiante. La situazione del progetto Delfin LNG mette in evidenza come il sostegno politico allo sviluppo delle infrastrutture e la semplificazione normativa non comportino automaticamente il superamento di tutte le verifiche richieste per l’entrata in funzione degli impianti.

Autorizzazioni FERC e valutazioni ambientali: gli ostacoli ancora da superare

Nonostante l’introduzione delle nuove regole proposte dalla PHMSA, lo sviluppo dei progetti americani di esportazione di GNL continuerà a essere subordinato a una serie di procedure e autorizzazioni. Gli operatori dovranno infatti affrontare anche l’iter previsto dalla Federal Energy Regulatory Commission (FERC), l’autorità federale competente per la regolamentazione di importanti infrastrutture energetiche, oltre a ottenere le necessarie approvazioni ambientali. Resterà inoltre da gestire il contesto delle contestazioni legali che continuano a interessare lo sviluppo di nuovi progetti nel settore del gas naturale liquefatto. La revisione delle norme di sicurezza della PHMSA costituisce quindi un intervento su una parte del sistema regolamentare, senza eliminare gli ulteriori passaggi amministrativi e giudiziari che possono incidere sull’avanzamento delle iniziative. La proposta normativa rappresenta comunque un nuovo tassello della strategia energetica dell’amministrazione Trump, orientata a espandere la capacità di esportazione degli Stati Uniti, favorire gli investimenti industriali e rendere più efficiente la realizzazione delle infrastrutture. Un percorso che si sviluppa mentre il mercato internazionale del GNL affronta nuove esigenze di diversificazione delle forniture e gli Stati Uniti si preparano a incrementare ulteriormente il proprio ruolo nella produzione e nel commercio globale di gas naturale liquefatto.