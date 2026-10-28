Energia, oltre 14 miliardi dal Governo: 6 miliardi per le imprese, fondi per bollette, scuole, ospedali e rinnovabili

Oltre 14 miliardi di euro per sostenere le imprese, contenere i costi dell’energia e accelerare la transizione energetica in Italia. È questo il valore complessivo delle misure del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE), approvate oggi dal Consiglio dei ministri nell’ambito del perimetro di flessibilità legato all’energia. Un pacchetto di interventi che interessa direttamente il sistema produttivo nazionale, ma anche ospedali, scuole, università, infrastrutture ferroviarie e produzione di energia da fonti rinnovabili. Al centro del provvedimento ci sono gli stanziamenti per ridurre il costo dell’elettricità per le aziende, sostenere nuovi investimenti nella decarbonizzazione e rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici. Le risorse sono destinate anche all’efficientamento degli edifici pubblici e allo sviluppo della capacità produttiva nazionale, con l’obiettivo di conciliare sostenibilità ambientale e competitività economica.

Energia, oltre 6 miliardi per le imprese: 2,5 miliardi alle energivore e 3,53 miliardi alle PMI

Una delle componenti più rilevanti del piano riguarda il sostegno al tessuto imprenditoriale italiano. Il Governo ha previsto 2,5 miliardi di euro per le imprese energivore, ovvero quelle caratterizzate da elevati consumi di energia, e ulteriori 3,53 miliardi di euro per le piccole e medie imprese non energivore. Complessivamente si tratta di 6,03 miliardi di euro destinati a contenere il costo dell’elettricità e ad accompagnare gli investimenti delle aziende nella transizione energetica. L’intervento punta quindi ad agire sia sulla spesa energetica del sistema produttivo sia sulla sua capacità di affrontare il processo di trasformazione delle fonti di approvvigionamento. L’accesso ai benefici sarà legato a precisi impegni ambientali: le agevolazioni saranno vincolate alla realizzazione di interventi di decarbonizzazione e allo sviluppo di nuova capacità di produzione da fonti rinnovabili. Il sostegno economico alle imprese viene così collegato agli investimenti necessari per ridurre le emissioni e rafforzare la produzione energetica sostenibile.

Fotovoltaico, 1,2 miliardi per realizzare 3 GW di nuova capacità

Un altro asse strategico del pacchetto riguarda l’espansione delle energie rinnovabili. Per il settore fotovoltaico sono stati stanziati 1,2 miliardi di euro, destinati a sostenere la realizzazione di circa 3 gigawatt di nuova capacità produttiva. Il potenziamento del fotovoltaico rientra nella strategia di incremento della produzione nazionale di energia, considerata fondamentale per rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti e accompagnare il processo di decarbonizzazione. L’investimento punta ad ampliare il contributo dell’energia solare al sistema energetico italiano.

Idroelettrico, 800 milioni per recuperare la capacità degli invasi

Accanto al fotovoltaico, il Governo interviene anche sull’energia idroelettrica, destinando 800 milioni di euro al recupero della capacità degli invasi. L’obiettivo è valorizzare una delle fonti rinnovabili strategiche per il Paese, attraverso interventi che consentano di recuperare la capacità degli impianti e rafforzarne il contributo alla produzione energetica nazionale. La misura si inserisce nel più ampio programma di sviluppo delle fonti rinnovabili e di rafforzamento della sicurezza energetica.

Biometano, 700 milioni per aumentare la produzione nazionale di gas rinnovabile

Particolare attenzione viene riservata anche al biometano, per il quale sono previsti 700 milioni di euro di contributi agli investimenti, affiancati da incentivi alla produzione. La misura mira ad aumentare la disponibilità nazionale di gas rinnovabile, riducendo contemporaneamente le emissioni e gli oneri a carico delle imprese. Tra gli obiettivi indicati dal MASE figura infatti quello di evitare alle aziende italiane il pagamento degli oneri ETS, legati al sistema europeo di scambio delle quote di emissione. Lo sviluppo del biometano viene dunque considerato uno strumento per rafforzare la produzione energetica interna e accompagnare il sistema industriale verso una progressiva riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

Ospedali e strutture sanitarie, 600 milioni per l’efficientamento energetico

Il piano approvato dal Consiglio dei ministri comprende anche investimenti per il sistema sanitario pubblico. Sono previsti 600 milioni di euro per l’efficientamento energetico degli ospedali e delle strutture sanitarie pubbliche. Gli interventi sono finalizzati a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici destinati all’assistenza sanitaria, contribuendo agli obiettivi di sostenibilità ambientale e contenimento dei costi energetici dei servizi pubblici.

Scuole, 650 milioni per circa 700 edifici: finanziamenti fino al 100%

Un capitolo importante riguarda l’edilizia scolastica. Alle scuole vengono destinati 650 milioni di euro per interventi di efficientamento energetico, con una copertura finanziaria che potrà raggiungere il 100% dell’investimento. Secondo gli obiettivi del Ministero, queste risorse consentiranno di intervenire su circa 700 edifici scolastici, migliorandone l’efficienza energetica e contribuendo alla riduzione dei consumi. Ulteriori 250 milioni di euro saranno destinati a progetti di efficientamento energetico nelle università, negli impianti sportivi, nei centri di ricerca e nelle istituzioni AFAM, ossia quelle dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. Le due linee di finanziamento prevedono quindi complessivamente 900 milioni di euro per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici scolastici e delle strutture dedicate all’istruzione, alla ricerca, allo sport e all’alta formazione.

Ferrovie, oltre 5 miliardi per sicurezza e sviluppo tecnologico della rete

Tra gli interventi di maggiore consistenza economica figurano anche quelli destinati alle infrastrutture ferroviarie. Il pacchetto prevede infatti oltre 5 miliardi di euro per il miglioramento della sicurezza e lo sviluppo tecnologico della rete ferroviaria. Si tratta di una delle principali voci di investimento delle misure approvate, che affianca gli interventi specificamente energetici con risorse destinate al rafforzamento tecnologico e alla sicurezza delle infrastrutture di trasporto.

Il ministro Pichetto: “sostenibilità, sicurezza energetica e competitività devono procedere insieme”

A spiegare gli obiettivi del pacchetto è stato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, che ha sottolineato la volontà di tradurre le risorse pubbliche in investimenti capaci di sostenere la produzione nazionale e il sistema economico. “Il nostro obiettivo è coniugare sostenibilità ambientale, sicurezza energetica e competitività, trasformando il sostegno pubblico in investimenti concreti, maggiore produzione nazionale e benefici per famiglie, cittadini e imprese”, ha dichiarato il ministro. Pichetto ha inoltre evidenziato il collegamento tra le misure di sostegno alle aziende e gli obiettivi di riduzione delle emissioni, indicando nella decarbonizzazione anche uno strumento per rafforzare la competitività industriale. “Le misure approvate favoriscono la decarbonizzazione dei processi produttivi e possono contribuire a ridurre i costi legati alle emissioni di CO₂ per le imprese interessate, rafforzando la competitività del sistema industriale. Perché la sostenibilità deve continuare a essere un’opportunità di crescita e sviluppo per l’intero Paese”.