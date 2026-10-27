Etna, discontinua emissione di cenere: allerta arancione per l’aviazione

Sale da giallo ad arancione il codice di allerta aviazione a causa dell’attività dell’Etna. Al momento, tuttavia, non si registra una significativa presenza di cenere in atmosfera e l’Aeroporto di Catania è pienamente operativo. L’aggiornamento è contenuto nel VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation), l’avviso per il traffico aereo emesso dall’Osservatorio etneo dell’INGV di Catania. Il bollettino segnala un’emissione di cenere trascurabile e discontinua, senza formazione di una nube. Il fenomeno viene monitorato attraverso telecamere visibili e termiche e con le osservazioni del personale dell’INGV sul campo. “Non vi è significativa presenza di cenere in atmosfera“, chiarisce Stefano Branca, direttore dell’Osservatorio Etneo dell’INGV. L’ultimo avviso con codice arancione per l’Etna risaliva al 29 settembre.