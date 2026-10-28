Etna inquieto, una scia bianca si alza dalla sommità del vulcano: la suggestiva immagine | FOTO

L’Etna torna protagonista di una suggestiva testimonianza fotografica che cattura il fascino e l’imponenza del vulcano siciliano. A condividere l’immagine è Antonella Infanta, che accompagna lo scatto con una sola parola, tanto breve quanto significativa: “inquieto”. La fotografia mostra il grande massiccio vulcanico che domina il paesaggio, con la sommità dell’Etna ben riconoscibile sotto un cielo prevalentemente azzurro. Attorno alla parte più alta della montagna si sviluppano alcune formazioni nuvolose, mentre una tenue scia biancastra sembra sollevarsi dalla zona sommitale, confondendosi con le nubi presenti sullo sfondo. È proprio questa particolare combinazione di elementi a rendere lo scatto affascinante: il contrasto tra l’apparente tranquillità del cielo, la maestosità del vulcano e quell’atmosfera sospesa.

La foto dell’Etna: la sommità del vulcano tra nubi e cielo azzurro

Nell’immagine condivisa da Antonella Infanta, l’Etna occupa l’intero orizzonte, mostrando i suoi versanti e il profilo della zona sommitale. La luce del giorno permette di distinguere chiaramente le caratteristiche del paesaggio vulcanico, con le pendici più elevate che contrastano con la vegetazione presente alle quote inferiori. In primo piano si osserva una distesa di alberi e vegetazione mediterranea, mentre sullo sfondo emerge l’imponente struttura della montagna. La parte superiore del vulcano appare parzialmente circondata da nubi bianche, con una formazione più sottile e sfumata che si estende verso l’alto. La fotografia restituisce così un’immagine particolarmente suggestiva dell’Etna, capace di dominare il paesaggio anche nei momenti in cui non sono visibili spettacolari manifestazioni eruttive.