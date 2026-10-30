Etna, l’allerta aviazione scende ad arancione: l’Aeroporto di Catania torna pienamente operativo

Scende ad arancione l’avviso per il volo sull’Etna. Il VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation), emesso dall’INGV, segnala l’emissione “trascurabile e discontinua di cenere” e “l’assenza di una nube eruttiva“. Il fenomeno viene osservato da telecamere di sorveglianza a luce visibile e termiche. Con il passaggio al terzo livello di allerta su una scala di quattro, decadono le restrizioni che erano state disposte per l’Aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania, che prevedevano 12 atterraggi al massimo l’ora, lo stesso numero previsto adesso con lo scalo pienamente operativo. L’attività eruttiva dell’Etna è monitorata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Etneo di Catania.