Etna, nuove emissioni: pioggia di cenere su Zafferana | FOTO

La cenere vulcanica torna a interessare il territorio etneo. A segnalarci la ricaduta su Zafferana Etnea è la nostra affezionata lettrice Antonella Infanta, che ha inviato alla redazione diverse fotografie per documentare quanto sta accadendo nelle ultime ore alle pendici dell’Etna. La segnalazione arriva mentre il vulcano è interessato da una significativa ripresa dell’attività emissiva, in corso da ieri. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), attraverso l’Osservatorio Etneo, ha aggiornato il bollettino VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation), innalzando il codice colore da arancione a rosso. Secondo le stime, la nube vulcanica raggiunge un’altezza di circa 4 km sul livello del mare e si sposta in direzione Sud-Est. L’evoluzione del fenomeno viene monitorata dagli esperti attraverso le telecamere di sorveglianza visiva e termica, strumenti che consentono di osservare l’attività del vulcano e seguirne i cambiamenti.

Il codice rosso del bollettino VONA segnala una situazione di particolare attenzione per la navigazione aerea, in relazione alla presenza di cenere vulcanica in atmosfera, potenzialmente pericolosa per gli aeromobili. Le informazioni vengono trasmesse alle autorità competenti per consentire una valutazione tempestiva delle eventuali misure da adottare a tutela della sicurezza del traffico aereo.