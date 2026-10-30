Etna, resta l’allerta VONA rossa: all’aeroporto di Catania riaperto il settore B1, chiuso l’A3

Prosegue l’allerta rossa VONA per l’attività vulcanica dell’Etna, ma si allentano parzialmente le limitazioni alla gestione del traffico aereo nello scalo di Catania. Il Nucleo di coordinamento operativo (NCO) ha disposto una nuova rimodulazione dello spazio aereo, con la riapertura del settore B1 e la contestuale chiusura del settore A3. All’aeroporto di Catania Fontanarossa aumenta la capacità di gestione dei voli in arrivo: il numero massimo di atterraggi consentiti passa infatti da 10 a 12 ogni ora. Le disposizioni sono state adottate sulla base del VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation) con codice rosso, emesso dall’Osservatorio Etneo dell’INGV, e dei modelli previsionali disponibili. Le misure resteranno operative fino alle 12:30 di domani, quando sarà effettuata una nuova valutazione della situazione.

A confermare la necessità di mantenere alta l’attenzione è l’ultimo bollettino del Centro di monitoraggio delle ceneri vulcaniche (VAAC) di Tolosa, che ha ribadito il codice rosso per l’aviazione, segnalando una debole emissione di cenere ancora in corso. La nube vulcanica, descritta come molto sottile e in rapida dissipazione, si sta spostando verso Sud-Est a una velocità di circa 18 km/h. La sua presenza è tuttavia prevista anche nelle prossime ore.