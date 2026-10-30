Filippine, eruzione esplosiva del vulcano Mayon: innalzata l’allerta | FOTO e VIDEO

Le autorità delle Filippine hanno innalzato il livello di allerta per il vulcano Mayon, situato nella provincia di Albay, nella parte centrale dell’arcipelago, dopo un’eruzione definita “moderatamente esplosiva“. La decisione è stata comunicata dall’agenzia statale di vulcanologia e sismologia, Phivolcs, che ha portato l’allerta al livello 3 su una scala di 5 livelli. Si tratta di un innalzamento che segnala un’attività vulcanica significativa e una situazione che richiede particolare attenzione e monitoraggio da parte degli esperti.

Il vulcano Mayon

Il Mayon è uno dei vulcani più conosciuti e attivi delle Filippine. Si trova nella regione di Bicol, nella provincia di Albay, sull’isola di Luzon, ed è famoso in tutto il mondo per la sua straordinaria forma a cono quasi perfetto, caratteristica che lo rende uno dei paesaggi naturali più riconoscibili del Paese. Con un’altezza di circa 2.463 metri, il Mayon è uno stratovulcano, ovvero un edificio vulcanico formato dalla sovrapposizione di diversi strati di lava solidificata, cenere e altri materiali eruttivi. Questa struttura è tipica dei vulcani caratterizzati da un’attività esplosiva. La sua posizione geografica è legata alla particolare dinamica geologica delle Filippine, un arcipelago situato lungo la cosiddetta Cintura di Fuoco del Pacifico, una vasta area caratterizzata da intensa attività sismica e vulcanica, dove si concentrano numerosi vulcani attivi.

Filippine, eruzione esplosiva del vulcano Mayon