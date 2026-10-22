Firenze celebra i suoi 300 ambasciatori con una foresta nel mondo: premiate le eccellenze della città | FOTO

Firenze celebra dieci anni di eccellenze, relazioni internazionali e opportunità di sviluppo per il territorio. Nel Salone dei Cinquecento si è svolta oggi la cerimonia del Florence Ambassador Award, il riconoscimento promosso dal Comune di Firenze, in collaborazione con Fondazione Destination Florence e Firenze Fiera, per valorizzare docenti, scienziati e professionisti che hanno contribuito ad attrarre in città congressi ed eventi di rilievo. Il decennale del premio celebra una comunità di 300 Ambassador che, mettendo le proprie competenze e relazioni al servizio di Firenze, hanno favorito nuove occasioni di conoscenza, collaborazioni scientifiche e opportunità economiche. Un impegno che viene celebrato anche attraverso un progetto ambientale: la creazione della Foresta degli Ambassador, realizzata con Treedom, che prevede la piantumazione di alberi in Toscana e in diverse aree del mondo.

Una foresta tra Toscana, Africa, Asia e Centro America

L’eredità di un congresso non si esaurisce con la conclusione dell’evento e la partenza dei partecipanti. Restano collaborazioni scientifiche, progetti, strumenti per la comunità e competenze che possono continuare a generare valore nel tempo. È questo il significato della nuova iniziativa promossa da Fondazione Destination Florence in collaborazione con Treedom. Il progetto prevede la piantumazione di dieci alberi in Toscana, uno per ciascuna delle dieci edizioni del premio, e di 300 alberi nel mondo, uno per ciascun Ambassador celebrato nel corso degli anni. Le piantumazioni internazionali saranno realizzate attraverso progetti agroforestali in Centro America, Africa e Asia. Ogni albero sarà geolocalizzato, fotografato e dotato di una propria identità digitale sulla piattaforma Treedom. Gli Ambassador potranno così conoscere il progetto di cui fa parte e il contributo che offre alle comunità locali. La foresta diventerà un simbolo dell’impegno dei professionisti premiati e delle relazioni internazionali costruite negli anni, unendo la valorizzazione del territorio all’attenzione per la sostenibilità e per le generazioni future.

I numeri del Florence Ambassador Award: il ruolo dell’Università di Firenze

I dati relativi alle dieci edizioni del Florence Ambassador Award mostrano una comunità profondamente radicata nel territorio. Circa otto Ambassador su dieci hanno la propria sede di riferimento in Toscana e oltre la metà a Firenze. Un ruolo particolarmente importante è ricoperto dall’Università degli Studi di Firenze, che rappresenta il principale propulsore della rete, esprimendo circa un Ambassador su quattro. Il collegamento tra le eccellenze locali e le relazioni internazionali costituisce il punto di forza del Florence Ambassador Leadership Programme, che permette di trasformare il patrimonio intellettuale del territorio in opportunità concrete per la città, anche attraverso l’attrazione di congressi ed eventi scientifici.

Medicina, tecnologia e ricerca: Firenze protagonista della conoscenza

Il profilo professionale degli Ambassador conferma la rilevanza della ricerca e dell’innovazione nel posizionamento internazionale della città. Il 69,5% dei premiati appartiene all’area scientifica, tecnologica e medica. In particolare, la medicina e le scienze della salute rappresentano il 37,7% del totale, mentre tecnologia, informatica e ingegneria incidono per il 15,9%. Un’ulteriore quota del 15,9% riguarda le scienze pure. Numeri che contribuiscono a rafforzare l’immagine di Firenze non soltanto come capitale dell’arte e della cultura, ma anche come destinazione internazionale della scienza, della ricerca e dell’innovazione.

Il sindaco Sara Funaro: “Firenze città internazionale, capace di promuovere un turismo di qualità”

Il sindaco di Firenze, Sara Funaro, ha sottolineato il significato del decennale e il valore del contributo offerto dagli Ambassador allo sviluppo della città. “Il Florence Ambassador Award, che quest’anno celebra il suo decennale, riconosce il valore di donne e uomini che, con le loro competenze, contribuiscono a portare a Firenze conoscenza, relazioni e opportunità internazionali – ha detto Sara Funaro – A loro è dedicato anche un gesto concreto e simbolico: 300 alberi piantati nel mondo, tanti quanti sono gli Ambassador della città. Un modo per valorizzare il loro impegno e ribadire la nostra visione di Firenze come città internazionale, capace di promuovere un turismo di qualità, innovazione e crescita per tutto il territorio. Continuiamo a lavorare perché rafforzando la collaborazione tra istituzioni, università e imprese, si valorizza lo straordinario patrimonio culturale e umano della città”.

Laura Masi: “Firenze città della conoscenza, capace di attrarre talenti e idee”

Il ruolo della rete di professionisti e delle collaborazioni tra mondo accademico e operatori congressuali è stato evidenziato da Laura Masi, presidente di Fondazione Destination Florence. “In dieci anni – ha aggiunto – il Florence Ambassador Award ha raccontato la forza di una comunità che contribuisce ad affermare Firenze come città della conoscenza, capace di attrarre talenti e idee. Fondazione Destination Florence abilita un processo sistemico che mette in connessione le eccellenze accademiche e scientifiche con gli operatori della filiera congressuale e gli stakeholder del territorio. È da questa collaborazione che nascono candidature competitive e opportunità concrete di crescita e sviluppo. La Foresta degli Ambassador, realizzata con Treedom, rende omaggio ai 300 Ambassador premiati negli anni e rappresenta l’espressione del genius loci fiorentino: profondamente radicato nel territorio e capace di estendere i propri rami nel mondo”.

Firenze Fiera: 114 congressi e 65.200 delegati nel 2025

Il turismo congressuale costituisce una componente strategica dell’economia fiorentina. Nel 2025 Firenze Fiera ha ospitato 114 eventi congressuali, per un totale di 65.200 delegati e un fatturato congressuale di 9,4 milioni di euro. Accanto ai risultati economici diretti, emerge il valore dell’indotto generato dall’attività fieristica e congressuale. Secondo quanto illustrato dal presidente Lorenzo Becattini, nel 2025 l’attività di Firenze Fiera ha prodotto in città un indotto stimato di circa 137 milioni di euro. Le ricadute coinvolgono anche alberghi, ristorazione, trasporti e servizi collegati al turismo, confermando l’importanza degli eventi internazionali per lo sviluppo dell’intera destinazione.

Lorenzo Becattini: “congressi internazionali e grandi protagonisti della scienza”

Il presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini, ha ricordato anche alcune delle personalità scientifiche internazionali accolte in città, tra cui i premi Nobel Svante Pääbo e Giorgio Parisi e James Muller, docente della Harvard Medical School e cofondatore dell’International Physicians for the Prevention of Nuclear War, associazione insignita del Nobel per la Pace nel 1985. “Celebriamo quest’anno un traguardo importante: i dieci anni del Florence Ambassador Award, un riconoscimento che, insieme a Destination Florence e al Comune di Firenze, abbiamo voluto dedicare a uomini e donne che, attraverso il proprio lavoro, le proprie competenze, le proprie relazioni, hanno contribuito a portare grandi eventi internazionali a Firenze. Per Firenze Fiera il turismo congressuale rappresenta una risorsa strategica. Nel 2025 abbiamo ospitato 114 eventi congressuali, per un totale di 65.200 delegati e un fatturato congressuale di 9,4 milioni di euro. Ma il valore dei congressi va ben oltre i numeri: è un valore scientifico, culturale e internazionale che contribuisce a consolidare il posizionamento della città. Ne sono testimonianza le personalità di assoluto rilievo internazionale che abbiamo accolto, dal premio Nobel per la Medicina Svante Pääbo al premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, fino a James Muller, docente della Harvard Medical School e cofondatore dell’associazione International Physicians for the Prevention of Nuclear War, insignita del Nobel per la Pace nel 1985 – ha spiegato Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera –. Una visione strategica condivisa, la capacità di fare rete e infrastrutture moderne, adeguate e competitive, sono condizioni che consideriamo essenziali affinché questo potenziale si traduca in benefici concreti per il territorio. E quando queste ci sono, il congresso diventa un motore di sviluppo per l’intera destinazione, capace di generare ricadute positive non soltanto per il settore congressuale, ma anche per alberghi, ristorazione, trasporti e per tutta la filiera dei servizi legati al turismo. Per dare una dimensione concreta a questo impatto, possiamo dire che nel 2025 l’attività di Firenze Fiera abbia generato in città un indotto di circa 137 milioni di euro. Il nostro obiettivo è continuare a lavorare insieme a tutti gli attori del territorio affinché Firenze possa consolidare il proprio ruolo tra le destinazioni internazionali di riferimento per il turismo congressuale, trasformando l’eccellenza scientifica e culturale che la contraddistingue in nuove opportunità di crescita per tutta la città”.

Jacopo Vicini: “il turismo congressuale è una priorità per la crescita sostenibile”

Il valore culturale ed economico degli eventi internazionali è stato richiamato anche dall’assessore allo Sviluppo economico e al Turismo, Jacopo Vicini, che ha evidenziato il ruolo del settore nelle politiche cittadine per un turismo sostenibile. “Il turismo congressuale e degli eventi internazionali è un settore che rappresenta ogni anno di più una straordinaria occasione di crescita culturale per la città, e al tempo stesso un motore strategico per l’economia cittadina, non a caso il suo sviluppo è tra i punti del nostro decalogo per il turismo sostenibile”, ha detto l’assessore. “Firenze, da sempre luogo di incontro e di scambio di idee, si è ormai affermata come una delle capitali in ambito europeo e internazionale, con una filiera capace di valorizzare al meglio il legame tra turismo, conoscenza e sviluppo, integrata, sostenibile e orientata all’innovazione. La capacità di attrarre appuntamenti di alto profilo testimonia la qualità dell’offerta, delle competenze e delle infrastrutture che la città ha sviluppato negli ultimi anni”.