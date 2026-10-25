Forte terremoto in Grecia: scossa al largo del Peloponneso | DATI e MAPPE

Un intenso evento sismico ha svegliato questa mattina la popolazione in Grecia. Alle 06:15 ora italiana di oggi, 25 ottobre 2026, corrispondenti alle 07:15 in orario locale, un terremoto magnitudo mb 4.9 è stato registrato lungo la costa occidentale del Peloponneso, con un epicentro localizzato in mare. Secondo i dati ufficiali rilasciati dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma, la scossa ha avuto un ipocentro situato a 15 km di profondità.

Perché si verificano numerosi terremoti in questa zona della Grecia

La frequenza e l’intensità dei fenomeni sismici in questa specifica regione geografica dipendono dalla complessa e inarrestabile dinamica delle placche tettoniche. La Grecia e l’intera area del Peloponneso si trovano all’interno di una zona di forte convergenza tra la grande placca africana e la placca euroasiatica. Nello specifico, la placca africana spinge inesorabilmente verso Nord e va in subduzione, scivolando al di sotto della microplacca del Mar Egeo a una velocità stimata di diversi centimetri all’anno. Questo continuo e inarrestabile movimento genera un enorme accumulo di tensione lungo il sistema di faglie della Fossa Ellenica, una vasta e profonda struttura geologica che si snoda a Sud e a Ovest del Peloponneso. Quando l’energia accumulata tra le faglie supera il punto critico di rottura delle rocce, si sprigiona improvvisamente sotto forma di terremoti che scuotono la superficie.

La sismicità storica della costa occidentale greca

Analizzando i registri geologici e gli annali storici, emerge chiaramente che la regione ionica e la parte occidentale del Peloponneso vantano una lunghissima serie di eventi sismici distruttivi. Le cronache antiche e i dati strumentali moderni confermano che questo settore ha prodotto in passato terremoti di magnitudo ampiamente superiore a 6, capaci in alcuni casi di generare anche tsunami locali di moderata entità. I forti sismi che hanno storicamente colpito le vicine isole ioniche, così come i violenti tremori registrati nel secolo scorso nel Peloponneso occidentale, dimostrano la costante e pericolosa attività della faglia. Gli studiosi di geofisica ritengono che l’elevata frequenza dei terremoti in questa zona sia una condizione assolutamente fisiologica. L’evento odierno si inserisce quindi in un contesto di normale e continua evoluzione strutturale della crosta terrestre in una delle aree più attive d’Europa.