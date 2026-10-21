Forte vento alle Eolie, bloccato l’elisoccorso: bimba salvata dalla Guardia Costiera

Il forte vento ha impedito l’intervento dell’elisoccorso. La piccola, di poco più di un anno, è stata trasportata via mare e affidata al 118

  • di Filomena Fotia
  • 21 Ott 2026 | 10:23
maltempo danni eolie
Foto Ansa

Una bambina di poco più di un anno, in vacanza con la famiglia alle isole Eolie, è stata trasferita d’urgenza ieri sera da Lipari a Milazzo a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera. Le condizioni della piccola hanno reso necessario un rapido intervento sanitario, ma le avverse condizioni meteorologiche, in particolare il forte vento, hanno impedito il decollo dell’elisoccorso. Si è reso quindi necessario organizzare il trasferimento via mare. La motovedetta ha raggiunto il porto di Milazzo, dove ad attendere la bambina era già presente un’ambulanza del 118: gli operatori hanno preso in carico la piccola e l’hanno accompagnata al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie. L’intervento della Guardia Costiera ha consentito di garantire il trasporto sanitario in tempi rapidi, nonostante le difficoltà legate al maltempo, assicurando alla bambina l’accesso alle cure mediche.

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