Forti piogge causano inondazioni in Siria: 5 morti e 5 dispersi

Cinque persone, tra cui quattro bambini, hanno perso la vita in seguito a forti piogge e inondazioni che hanno colpito il nord e l’est della Siria; altre cinque risultano disperse, hanno reso noto le autorità. La tempesta, che da mercoledì 28 ottobre imperversa su diverse regioni del Paese, ha causato la morte per annegamento di quattro bambini nelle province di Raqqa e Deir Ezzor, oltre al decesso di un uomo in un incidente su un ponte a Raqqa, ha riferito il Ministero per la Gestione delle emergenze e dei disastri. Altre cinque persone risultano disperse, ha precisato il Ministero in un comunicato, aggiungendo che le operazioni di ricerca sono ancora in corso.

Secondo l’agenzia di stampa ufficiale siriana Sana, le inondazioni hanno provocato il crollo di un ponte nella provincia di Raqqa, interrompendo il collegamento stradale con la vicina regione di Aleppo. Sempre secondo i media ufficiali e le autorità locali, in altre zone del Paese l’acqua ha sommerso diverse abitazioni e reso impraticabili alcune strade.