Fotovoltaico per la casa, arriva SunStep di Plenitude: pannelli solari e batteria con una quota mensile fissa e senza acquisto iniziale

Un impianto fotovoltaico con batteria di accumulo per la propria abitazione, senza dover sostenere subito l’intero investimento necessario per acquistarlo. È questa la novità introdotta da Plenitude con SunStep, il nuovo servizio dedicato al fotovoltaico domestico che punta a rendere l’utilizzo dell’energia solare più semplice e accessibile attraverso una formula simile a un abbonamento. Il sistema prevede una quota mensile fissa e un contributo iniziale, consentendo di utilizzare l’energia elettrica prodotta dai pannelli solari e quella eventualmente disponibile nella batteria di accumulo. La particolarità dell’offerta riguarda anche la gestione dell’impianto: sarà Plenitude a occuparsi delle attività tecniche, dall’installazione alla manutenzione, mantenendone la proprietà per la durata contrattuale prevista di 13 anni.

Come funziona SunStep di Plenitude: fotovoltaico con accumulo e quota mensile fissa

SunStep è stato progettato per le abitazioni unifamiliari e introduce una modalità di accesso al fotovoltaico diversa dall’acquisto immediato dell’impianto. Attraverso il pagamento di una quota mensile fissa, accompagnata da un contributo iniziale, il cliente può utilizzare un sistema fotovoltaico dotato di batteria di accumulo senza affrontare fin dall’inizio la spesa necessaria per diventarne proprietario. L’energia elettrica generata dai pannelli viene utilizzata per alimentare i consumi dell’abitazione. Quando disponibile, anche l’energia precedentemente immagazzinata nella batteria può essere impiegata per soddisfare il fabbisogno domestico, contribuendo a ottimizzare l’utilizzo dell’elettricità prodotta dall’impianto. Il sistema non elimina la necessità di ricorrere alla rete elettrica. Quando la produzione fotovoltaica e l’energia disponibile nell’accumulo non sono sufficienti a coprire i consumi della casa, il fabbisogno energetico residuo continua infatti a essere soddisfatto attraverso il prelievo dalla rete.

Installazione, monitoraggio e manutenzione: cosa comprende il servizio SunStep

Uno degli aspetti centrali della nuova formula riguarda la gestione dell’impianto fotovoltaico. Con SunStep, Plenitude assume la responsabilità delle diverse fasi necessarie alla realizzazione e al funzionamento del sistema, occupandosi direttamente della progettazione, dell’installazione e dell’allaccio alla rete elettrica. Il servizio comprende inoltre il monitoraggio dell’impianto e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. La gestione tecnica resta quindi affidata a Plenitude durante il periodo contrattuale, mentre il cliente può utilizzare l’energia prodotta dal sistema installato presso la propria abitazione. La società conserva la proprietà dell’impianto per la durata prevista dal contratto, introducendo così una distinzione tra l’utilizzo del sistema fotovoltaico e il suo acquisto. La formula consente infatti di accedere alla produzione di energia solare domestica senza che sia necessario acquisire immediatamente la proprietà dei pannelli e della batteria.

SunStep, contratto di 13 anni e possibilità di riscattare l’impianto dal quarto anno

Il contratto previsto per SunStep ha una durata di 13 anni, ma offre la possibilità di acquistare l’impianto prima della scadenza. A partire dal quarto anno, il cliente può infatti scegliere di esercitare il riscatto del sistema fotovoltaico, acquistandolo a un valore prestabilito che diminuisce progressivamente nel tempo. Questa opzione permette di passare dalla formula basata sull’utilizzo dell’impianto alla sua proprietà, secondo le condizioni economiche definite contrattualmente. In alternativa al riscatto anticipato, è possibile continuare a usufruire del servizio per il periodo previsto, mantenendo la formula della quota mensile. Al termine del tredicesimo anno, il cliente potrà eventualmente acquisire la proprietà dell’impianto alle condizioni stabilite dal contratto.

Energia solare domestica, Plenitude punta su una nuova formula di accesso al fotovoltaico

Con il lancio di SunStep, Plenitude amplia la propria offerta di servizi energetici introducendo una soluzione che combina la produzione di energia rinnovabile per la casa, l’utilizzo di un sistema di accumulo e una modalità di pagamento distribuita nel tempo. L’obiettivo è accompagnare le famiglie verso una maggiore autonomia energetica, attraverso un modello nel quale la gestione tecnica dell’impianto rimane in capo alla società e l’accesso alla tecnologia fotovoltaica non richiede l’acquisto immediato dell’intero sistema. A spiegare la strategia alla base del nuovo servizio è Vincenzo Viganò, Head of Retail Italian Market di Plenitude, che dichiara: “con SunStep ampliamo i nostri servizi con una soluzione che propone un nuovo approccio al fotovoltaico domestico. Grazie a una formula flessibile con una quota mensile fissa e un contributo iniziale, accompagniamo i clienti verso una maggiore autonomia energetica facendo leva sulle competenze e sull’esperienza di Plenitude”. Il nuovo modello si inserisce così nell’offerta di soluzioni per l’energia solare residenziale, affiancando alla disponibilità di un impianto fotovoltaico con accumulo la possibilità di scegliere, nel corso del rapporto contrattuale, se proseguire con il servizio oppure diventare proprietari del sistema.