Frana Niscemi, 5 milioni al Comune per gli sfollati

La struttura del Commissario nazionale per la frana di Niscemi (Caltanissetta) ha trasferito cinque milioni di euro al Comune per “l’avvio immediato delle prime misure di contributo” in favore degli sfollati che hanno perso la propria abitazione o un’attività economica. Il decreto è stato firmato dal Commissario Fabio Ciciliano, che ieri aveva partecipato a un vertice operativo nella Prefettura di Caltanissetta. Le somme trasferite al Comune di Niscemi costituiscono una prima anticipazione.

A chi sono destinati i fondi

Questi fondi, si legge nel decreto firmato dal Commissario Ciciliano, saranno destinati “ai soggetti che, alla data 18 gennaio 2026, risultavano titolari di unità immobiliari a uso abitativo o destinate ad attività produttiva, regolarmente accatastati e situati nel territorio del Comune di Niscemi che risultino distrutte o danneggiate, demolite o da demolire“. Il contributo economico è destinato inoltre ai titolari di immobili che, seppur ancora integri, sono collocati “all’interno dell’area di frana o della fascia di rispetto perimetrata sulla base delle indagini geologiche e del monitoraggio strumentale e per le quali permangono provvedimenti di sgombero o evacuazione motivati dal rischio residuo non mitigabile”.

Il piano complessivo, per contributi, demolizioni e interventi di prevenzione e riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, ammonta a 150 milioni di euro. La scorsa settimana, comitati di cittadini erano scesi in strada in corteo per sollecitare interventi di messa in sicurezza e il riconoscimento dei contributi per chi ha perso le abitazioni.