Francia, droni non autorizzati sorvolano basi militari a Tolone: scatta l’inchiesta

Diversi droni non autorizzati hanno sorvolato siti militari francesi nella regione di Tolone, nel sud della Francia, durante una serie di esercitazioni delle Forze armate. A rendere noto l’episodio è stata la Marina militare francese, che ha confermato il rilevamento di numerosi sorvoli in prossimità e al di sopra di installazioni militari, annunciando l’avvio di un’inchiesta giudiziaria. Gli episodi si sono verificati in concomitanza con le manovre militari Typhon, organizzate per l’addestramento alla difesa e alla protezione del porto di Tolone. Le operazioni si sono svolte dal 5 al 16 ottobre e hanno coinvolto attività di addestramento interarma.

Droni sopra le installazioni militari: cosa ha riferito la Marina francese

La Marina francese ha riferito che diversi sorvoli di “droni aerei non autorizzati” sono stati rilevati “nei pressi e al di sopra di siti militari” durante il periodo delle esercitazioni. La circostanza assume particolare rilievo per il contesto nel quale si sono verificati gli avvistamenti: le attività militari in corso erano infatti specificamente dedicate alla difesa e alla protezione del porto di Tolone, un’area direttamente interessata dalle operazioni di addestramento. I sorvoli sono stati rilevati durante l’esercitazione interarma Typhon, condotta nella regione di Tolone nell’arco di dodici giorni, dal 5 al 16 ottobre. Le manovre erano finalizzate all’addestramento delle forze impegnate nella sicurezza e nella protezione del porto. La presenza di velivoli senza autorizzazione nelle vicinanze delle strutture militari è quindi emersa proprio durante un’attività dedicata alla preparazione delle capacità di difesa dell’area portuale.

La Marina francese: nessuna infrastruttura sensibile minacciata

Nonostante i sorvoli segnalati, la Marina francese ha precisato che non sono state rilevate minacce alle infrastrutture sensibili. La posizione ufficiale è stata espressa con una dichiarazione: “a tutt’oggi, nessuna infrastruttura sensibile è risultata minacciata. E’ stata avviata un’inchiesta giudiziaria”. Le autorità militari francesi hanno dunque confermato sia l’assenza di minacce accertate alle infrastrutture sensibili sia l’apertura di un procedimento investigativo sui sorvoli non autorizzati.

Aperta un’inchiesta giudiziaria sui droni a Tolone

L’aspetto più rilevante sul piano delle conseguenze è l’avvio di un’inchiesta giudiziaria in relazione agli episodi verificatisi durante le esercitazioni Typhon. La vicenda coinvolge direttamente la sicurezza delle installazioni militari francesi e la sorveglianza dello spazio aereo nelle aree interessate dalle attività delle Forze armate. I sorvoli hanno riguardato infatti non soltanto le zone circostanti i siti militari, ma anche lo spazio sovrastante le strutture. Resta centrale la distinzione evidenziata dalla Marina francese tra il rilevamento dei droni privi di autorizzazione e l’effettiva presenza di minacce alle infrastrutture: i sorvoli sono stati confermati, mentre le autorità hanno escluso, allo stato attuale, che le strutture sensibili siano state minacciate.