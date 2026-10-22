Freddo autunnale in Piemonte: gelate, minime a 0°C e raffiche fino 134 km/h

L’autunno entra pienamente nel vivo in Piemonte con il 1° vero respiro freddo della stagione, portando temperature minime decisamente frizzanti e diffuse gelate lungo l’arco alpino. Questa mattina i termometri sono scesi in modo drastico sotto la soglia dei +10°C su quasi tutta la pianura piemontese, includendo anche il capoluogo torinese, dove si sono registrati valori compresi tra i +7°C e i +9°C in presenza di foschie dense e diffusi banchi di nebbia. La morsa del freddo si è fatta sentire in maniera ancora più incisiva nei fondovalle collinari situati tra le Langhe e l’Appennino, abbracciando il Cuneese, l’Astigiano e il Monferrato. In queste specifiche aree le minime hanno toccato i +2°C e i +3°C, mentre il record del freddo assoluto a bassa quota spetta a San Giovanni Belbo di Camerana con appena 0,2°C, seguita dai +2,3°C di Garessio e dai +3,7°C di Venaria. Nonostante questa partenza molto rigida, le ore centrali garantiranno un clima più mite.

Nuovo fronte da Ovest tra fiocchi di neve e burrasche

La giornata odierna risulterà in prevalenza soleggiata con temperature massime comprese tra +15°C e +19°C, ma nubi in ispessimento anticiperanno un rapido peggioramento notturno. Un nuovo fronte nuvoloso in avvicinamento da Ovest porterà, nelle ore centrali di venerdì, deboli nevicate sulle zone alpine oltre i 1500 e 1800 metri di altitudine. Qualche precipitazione piovosa potrebbe inoltre estendersi fino ai settori pedemontani e alle vicine pianure. Già dal tardo pomeriggio è comunque atteso un netto miglioramento. Tale schiarita sarà accompagnata dal ritorno di intensi venti di Foehn, gli stessi che nelle scorse ore hanno spazzato la regione con raffiche tempestose fino a 134 km/h alla Sacra di San Michele.

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