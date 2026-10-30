Freddo dai Balcani sull’Emilia-Romagna: vento gelido e temperature in calo nel weekend | VIDEO

L’aria fredda in sfondamento dai Balcani sta raggiungendo l’Emilia-Romagna, portando con sé un deciso cambio delle condizioni meteo. A Rimini si registrano attualmente appena +13°C, con la sensazione di freddo ulteriormente accentuata dal vento gelido di Nord-Est. Come riporta Arpa regionale, per la giornata di oggi è previsto cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione, con qualche addensamento sui rilievi e sui settori orientali, dove non si escludono isolati e brevi piovaschi. Le temperature massime resteranno comprese tra +17°C e +18°C. I venti soffieranno deboli dai quadranti settentrionali, con rinforzi da Nord-Est lungo la costa e sul mare, che sarà mosso sotto costa e molto mosso al largo.

Domani il quadro meteorologico resterà sostanzialmente stabile, con prevalenza di sole e qualche annuvolamento sui rilievi e sulla Romagna. Non si escludono deboli precipitazioni, più probabili durante la notte e nelle prime ore del mattino. Le temperature minime scenderanno tra +7°C e +9°C sulle pianure emiliane, mentre in Romagna e lungo la costa oscilleranno tra +9°C e +13°C. Le massime si attesteranno tra +16°C e +18°C. Ancora venti settentrionali nell’entroterra, con rinforzi da Nord-Est sulla fascia costiera.

La svolta è attesa domenica 1° novembre, quando la nuvolosità aumenterà soprattutto sui settori centro-orientali, accompagnata da precipitazioni localmente anche a carattere di rovescio. Sui rilievi dell’Appennino centro-orientale non si escludono deboli nevicate, con quota neve indicativamente compresa tra 1.000 e 1.300 metri. Le temperature minime resteranno pressoché stazionarie, mentre le massime subiranno una sensibile diminuzione, fermandosi tra +13°C e +14°C. I venti da Nord-Est saranno deboli o moderati, con ulteriori rinforzi lungo la costa, sul mare e sui rilievi.

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