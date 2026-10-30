Fuga di gas da condotta danneggiata: evacuate oltre 150 persone a Ravanusa | FOTO

Dalla tarda mattinata, i Vigili del Fuoco sono impegnati a Ravanusa, in provincia di Agrigento, per una fuga di gas metano causata dal danneggiamento di una condotta a media pressione durante alcuni lavori stradali. A scopo precauzionale, è stata disposta l‘evacuazione di oltre 150 residenti dalle abitazioni vicine. Al lavoro una squadra affiancata dal nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), impegnato nelle complesse operazioni di monitoraggio dei livelli di gas nell’aria e nelle attività per la messa in sicurezza dell’intera area interessata.