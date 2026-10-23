Fulmini, l’intelligenza artificiale prova a guadagnare due ore di preavviso: Vaisala e NVIDIA puntano a prevedere il rischio di temporali fino a tre ore prima

Prevedere il rischio di fulmini con tre ore di anticipo, invece che con una: è l’obiettivo della collaborazione strategica annunciata il 21 ottobre 2026 da Vaisala Xweather e NVIDIA. Il progetto unisce i modelli di intelligenza artificiale della piattaforma NVIDIA Earth-2 ai dati proprietari e alle reti di osservazione meteorologica di Vaisala. La prima applicazione riguarda l’attività elettrica dei temporali e punta a estendere l’orizzonte delle previsioni da una a tre ore.

La novità nasce dall’incontro tra due componenti diverse. Da un lato c’è StormScope, il modello di NVIDIA progettato per il nowcasting, cioè la previsione a brevissimo termine dell’evoluzione dei fenomeni atmosferici. Dall’altro ci sono le osservazioni raccolte da Vaisala, comprese quelle della sua rete di sensori e i dati storici sui fulmini. L’intento è usare le capacità del modello insieme a informazioni concrete sull’atmosfera, per anticipare l’evoluzione dei temporali e trasformare la previsione in avvisi utili per chi deve prendere decisioni operative.

Dal nowcasting alle allerte sui fulmini

I temporali possono svilupparsi rapidamente e cambiare intensità o traiettoria in poco tempo. Per questo le previsioni a breve termine sono importanti per le attività che dipendono dalle condizioni meteorologiche locali: sapere che una cella temporalesca potrebbe avvicinarsi è utile, ma ricevere l’avviso con un margine sufficiente può rendere possibile mettere al riparo le persone, interrompere un lavoro all’aperto o riorganizzare un servizio.

NVIDIA descrive Earth-2 come una famiglia di modelli e strumenti di intelligenza artificiale per le previsioni meteorologiche. La componente di nowcasting, basata su StormScope, è pensata per produrre in pochi minuti previsioni di fenomeni pericolosi su un orizzonte che, secondo l’azienda, può arrivare a sei ore. Il caso annunciato con Vaisala, però, è più specifico: riguarda l’integrazione del modello con i dati proprietari sui fulmini per arrivare a un preavviso di tre ore.

Le osservazioni sono centrali perché un modello non opera nel vuoto: ha bisogno di informazioni aggiornate sulle condizioni presenti e di dati con cui rappresentare l’evoluzione dei fenomeni. Le rilevazioni dei fulmini possono contribuire a descrivere dove l’attività elettrica è già in corso e come si distribuisce, mentre le immagini satellitari e radar aiutano a seguire la struttura e lo sviluppo delle nubi e delle precipitazioni. La collaborazione mira a combinare queste fonti con le capacità di calcolo e previsione basate sull’IA.

Due ore in più per organizzare la risposta

Secondo Vaisala, un preavviso più lungo potrebbe essere utile ai servizi meteorologici nazionali e alle amministrazioni, ma anche ai settori dell’aviazione, dell’energia, dei trasporti, della navigazione e delle assicurazioni. In caso di temporali, due ore aggiuntive di preavviso potrebbero permettere di sospendere o modificare alcune attività, spostare le squadre lontano dalle aree esposte, rivedere le operazioni aeroportuali o mettere in sicurezza porti e parchi eolici. Anche chi organizza eventi all’aperto potrebbe disporre di più tempo per gestire il pubblico.

Il valore pratico dipenderà dal modo in cui l’informazione verrà presentata e integrata nelle procedure di ciascun settore. Un avviso meteorologico, da solo, non mette automaticamente al sicuro persone e infrastrutture: deve arrivare in tempo, riferirsi a un’area comprensibile e consentire a chi lo riceve di attivare misure adeguate. La promessa di un anticipo maggiore è quindi rilevante soprattutto se il sistema riesce a fornire indicazioni affidabili e abbastanza dettagliate per sostenere decisioni rapide.

Il progetto si inserisce inoltre in un contesto in cui Vaisala già offre prodotti di monitoraggio e di allerta basati sui dati dei fulmini. Nei servizi Xweather esistenti, le minacce associate ai temporali sono previste fino a 60 minuti in avanti; l’annuncio con NVIDIA indica l’intenzione di estendere questo orizzonte a tre ore attraverso la nuova collaborazione.

Che cosa sappiamo e che cosa manca

Il dato delle tre ore va letto come obiettivo dichiarato nell’annuncio aziendale, non come prova che il sistema abbia già dimostrato un’accuratezza verificata in ogni situazione. Il comunicato non fornisce statistiche dettagliate su quanto spesso gli avvisi risultino corretti, sui falsi allarmi o sulle prestazioni in aree e condizioni meteorologiche diverse. Non specifica neppure una data di disponibilità commerciale o nel dettaglio le aree in cui il servizio sarà inizialmente offerto.

Un orizzonte di tre ore, inoltre, non significa poter indicare con certezza il punto esatto in cui cadrà ogni singolo fulmine. Si tratta di prevedere l’evoluzione del rischio e dell’attività temporalesca su una certa scala spazio-temporale: informazioni che possono essere preziose per la pianificazione, ma la cui utilità concreta dipende dalla qualità delle previsioni e dalla loro verifica nel tempo.

I fulmini sono soltanto il primo ambito della collaborazione. Vaisala Xweather ha dichiarato di voler estendere progressivamente gli avvisi meteorologici basati sull’intelligenza artificiale ad altri fenomeni pericolosi e di puntare a previsioni ad alta risoluzione più precise. Per ora, il passaggio dalla singola ora alle tre ore rappresenta la direzione del progetto; saranno i risultati pubblicati e l’esperienza operativa a chiarire quanto quel margine aggiuntivo potrà migliorare la gestione dei temporali.