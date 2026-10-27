Genova, grosso albero crolla sulla strada: auto danneggiate e traffico bloccato, intervengono i Vigili del Fuoco

Un grosso albero è crollato sulla carreggiata a Genova, provocando danni ad alcune automobili e rendendo necessaria la chiusura temporanea della strada. L’episodio si è verificato intorno alle ore 18 in via Brignole De Ferrari, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco per rimuovere la pianta e liberare la sede stradale. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma la caduta dell’albero ha provocato inevitabili disagi alla circolazione in una fascia oraria particolarmente delicata per il traffico cittadino.

Albero crollato a Genova, danneggiate alcune automobili in via Brignole De Ferrari

Il cedimento della grossa pianta ha interessato direttamente la carreggiata, causando danni ad alcune autovetture. L’accaduto ha reso necessario un intervento per mettere in sicurezza la strada e consentire la rimozione dell’albero. Nonostante i danni materiali provocati dalla caduta, nessuna persona è rimasta ferita. L’episodio ha comunque determinato l’interruzione temporanea della circolazione nel tratto interessato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Genova, impegnati nelle operazioni di sezionamento della grossa pianta per consentirne la rimozione dalla carreggiata. La Polizia Locale ha disposto la chiusura temporanea di via Brignole De Ferrari, una misura necessaria per permettere ai soccorritori di lavorare e liberare la strada dall’albero caduto.